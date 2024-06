"NISU NAM SLUČAJNO POSLALI OVOG SUDIJU!" Burno obraćanje Zlatka Dalića! Selektor Hrvatske ZAGRMEO: Celu utakmicu nas je zakidao

Selektor reprezentacije Hrvatske, Zlatko Dalić, održao je burnu konferenciju za medije dan ankon remija sa Italijom.

Podsetimo, Vatreni su ostali bez pobede golom Matije Zakanjija u 98. minutu zbog čega će najverovatnije ostati i bez plasmana u osminu finala.

Dalić je u uvodnim rečima priznao da nije lako posle remija i da na ovakav ishod gleda kao na poraz.

- Teška noć... Ne znam šta bih više rekao. Davno sam rekao da ću rado ovih jutara nakon poraza da se ostavim trenerskog posla, ali šta je tu je. To je život. Neće me ništa pokolebati na mom putu dalje, neće me ništa zaustaviti. Ja verujem u ovu reprezentaciju.

Obratio se navijačima.

- Čestitam igračima na utakmici, na trudu i energiji, ostavili su srce na terenu. Ne mogu, nažalost, da im čestitam na uspehu. Hvala svim navijačima, posebno onima koji su bili na utakmicama, na stadionima. Bili su fantastični. Ne znam da li je Hrvatska imala ikad ovoliko navijača na utakmicama. Mi smo u gradove u kojima smo igrali doveli sto hiljada navijača što znači da je ova reprezentacija postala pokret, kult i simbol nacije.

- Hvala i vama novinarima na praćenju, na korektnosti većine vas. Neki od vas su imali "fige" u džepu, ali to je vaš put i vaš izbor. To je vama na dušu, stvaranje afera, aferica i nemira, ali ja se borim s tim već šest godina. Vama na dušu, vi znate zašto to radite. Ponosan sam", rekao je Dalić.

Da li će ostati na poziciji selektora Hrvatske?

- Mislio sam da me ništa neće pokolebati na mom životnom putu. Ja potpuno preuzimam odgovornost za ovo, ja sam selektor, ja određujem igrače i odgovornost je samo moja. Zato kažem da me neće ništa pokolebati. Neću tražiti ni u čemu alibi, da je neko kriv, sve sam ja uradio, zajedno s mojim štabom. Odgovornost je moja. Nakon ne znam koliko uspeha došao je neuspeh. Kako sam se znao nositi s uspesima i nositi se sa svim tako ću se nositi i s neuspehom. Nije vreme da razmišljam šta ću i kako oko reprezentacije. Samo kažem da neću tražiti alibi. Neću preskočiti sudiju s utakmice, ali nije on kriv. Mi smo sve imali u svojim rukama, primili smo golove u 95. i 98. minuti.

Kritikovao je pojedine odluke sudije Makelija.

- On nije slučajno poslat na tu utakmicu. Celu utakmicu nas je "zakidao", a kulminacija je bila tih osam minuta nadoknade. Italija bi išla dalje i s tri boda, ali Hrvatska ide na Portugal i to je ta priča. Niste me podržali, ali ja kažem da su tu UEFA i FIFA i to je činjenica. Ne mogu se oteti tom utisku - poručio je Dalić i objasnio:

- Bilo je šest zamena, dakle tri minuta maksimalno. I bio je VAR minut, a on stavi osam. Ali, opet, nije on kriv što mi ne sprečimo taj gol i što ne pogodimo onu kontru koju smo imali. Sve je bilo u našim rukama. Mnogo stvari se poklopilo, nismo uspeli i žao mi je.

foto: Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Kako se podići posle utakmice protiv Italije, znajući da je Hrvatska i u prethodnom kolu protiv Albanije ostala bez pobede u poslednjem minutu nadoknade?

- Nisam ja sad emotivan, samo govorim šta mi je na duši. Razočaran jesam, tužan jesam što nismo uspeli, ali mogu biti samo ponosan. Ovo je samo jedan rezultat, koji u životu dođe i moraš nakon poraza izaći jači. Nije smak sveta. Šta da radimo, da se ubijemo svi zajedno?

Ne treba upasti u depresiju, moramo izaći čvršći i jači i pokazati karakter. Stalno govorim o realnosti... Nakon Portugala i one prijateljske utakmice drugi dan svi govore da ćemo biti evropski prvaci. Mi smo sve ovo u šest godina uradili, da kažem, na foru. Niti imaš brze igrače, niti imaš nešto, ali nekako sve uspeš i napraviš velike rezultate. Kažem, žao mi je zbog ljudi. Nikad nisam bio bez energije u životu. Niko mi ništa u životu nije dao, sve sam napravio sam. Gazili su me, gaze me, sve sam prošao i ja se ne dam. Ne mogu se pokolebati, u životu mogu biti ponosan na ono što sam napravio zajedno s igračima i štabom. Ponosan sam do neba. Meni je srce puno, ali naravno da nakon ovoga sam tužan. Ali, energija je kod mene prisutna - objasnio je Zlatko Dalić.

