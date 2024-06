"MOJ OSEĆAJ JE POZITIVAN" Predrag Mijatović VERUJE u pobedu Srbije protiv Danske: Ovo je BITI ILI NE BITI trenutak!

Srbija i Danska u utorak od 21 čas igraju meč odluke na Euru. Uoči ovog duela svoja očekivanja za televiziju "Una" izneo je legendarni Predrag Mijatović.

- Moram reći da je moj osećaj pozitivan. Ja sam optimista. Inače sam optimista i mislim da su igrači svesni da je ovo trenutak biti ili ne biti. I da nema nikakvog drugog rezultata osim pobede. To je ono što je nekada komplikovano, međutim za prave šampione i za prave momke nije. Tako da ja verujem u reprezentaciju i mislim da su svesni kakva je situacija. Moglo je to mnogo bolje i u prvoj i u drugoj utakmici, ali da se ne osvrćemo sad na prošlost. Hajde da se koncentrišemo na ono što treba da dođe, a to je utakmica sa Danskom, protiv jednog ozbiljnog protivnika. Mislim da je fudbalski kvalitet na našoj strani i ja sam optimista. Verujem da će momci smoći snage i dati sve od sebe. Nadam se pozitivnom rezultatu - rekao je Mijatović za televiziju "Una".

Šta vi mislite, kako će se završiti utakmica između Srbije i Danske?

Kurir sport / TV Una

