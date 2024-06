UŽIVO! KONFERENCIJA DRAGANA STOJKOVIĆA PIKSIJA: "Pa, idemo kući... Ne vidim nikakvu tragediju, treba da budemo ponosni"

Fudbaleri Srbije su grupnu fazu na Evropskom prvenstvu okončali na poslednjem mestu u grupi, posle večerašnjeg remija sa Danskom.

Nažalost, Orlovi su tako završili svoj put na Evropskom prvenstvu, a sada će se novinarima obratiti selektor Srbije, Dragan Stojković Piksi:

- Pa, idemo kući, verovatno idemo kući... Ostaje razočaranje zbog rezultata, nismo uspeli da napravimo taj korak koji nam je falio. Meč je bio izjednačen, tražila se jedna šansa, jedan gol. Nije nikakva tragedija, ja sam ponosan za ove momke. Nismo bili vreća za udaranje. Grupa je bila izjednačena, ne vidim nikakvu tragediju! Treba da budemo ponosni, zavalio bih se navijačima na velikoj podršci, to mnogo znači - rekao je Piksi na početku izlaganja.

Upitan je Piksi o obačenim čašama nakon utakmice od strane srpskih navijača.

- Molim vas postavite mi pitanje o utakmici. Nije moj posao da se bavim čašama.

U drugom poluvremenu viđena je jedna sporna situacija, kada je Mitrović u protivničkom šesnaestercu pao na teren posle kontakta sa rivalom.

- Teško je sa klupe videti i znati šta se tačno dogodilo. Video sam da se žalio. Znamo da se takve situacije dešavaju u fudbalu. Igrači ponekad osećaju i misle drugačije od sudija.

Hoće li Piksi i dalje ostati selektor Srbije?

- To nije pitanje za mene, niti klauzula u ugovoru nema. Da bi me bolje razumeo, nemam čega da se stidim. Idem uzdignute glave. A to što se nisi kvalifikovao za drugu rundu? Kakve to veze ima, to je sport. Gde je to bilo da nismo dali sve od sebe. Jedan strahovit napredak u defanzivi. Svaki dan smo radili na tome i izgleda smo uspeli. Nema razloga za bilo kakvom tragedijom, niti je ovo tragedija.

Govorio je Piksi o zvižducima navijača.

- Pa i ja sam nezadovoljan isto. Ne očekujete da nas dižu u nebo i da nas grle i ljuibe. Naravno da smo razočarani, ali Srbija je posle 24 godine na Euru, to što neko misli da smo bogom dani i da ćemo svakog da pobedimo, to su navijačke strasti. Pružili smo sve što smo mogli, ne možemo nikoga da krivimo. Da li se igrači nisu borili, mislim da jesu? Da li su dali sve od sebe? Mislim da jesu. Da li sam ja dao sve da taj tim izgleda dobro. I to je tako.

