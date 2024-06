PIKSI POSLE ELIMINACIJE SA EVROSPKOG PRVENSTVA: Idemo uzdignuta čela, nismo obrukali Srbiju!

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u osminu finala Evropskog prvenstva, pošto je u Minhenu, u poslednjem kolu grupne faze takmičenja, igrala protiv Danske nerešeno 0:0.

Sa osvojena dva boda reprezentacija Srbije je zauzela poslednje mesto u grupi. Prva je Engleska sa pet bodova, dok Danska i Slovenija imaju po tri boda.

"Mogu da kažem da sam ponosan na momke, borili su se, dali sve od sebe, puno pretrčanih kilometara. Ako uđemo u dublju analizu, poraz protiv Engleza i izgubljeni bod nas je doveo u ovu situaciju. Mislim da smo ostavili dobar utisak, igrači zaslužuju sve čestitke za borbenost. Predstavili su Srbiju na najbolji način", rekao je selektor i nastavio:

foto: Nemanja Nikolić

"Bila je tvrda utakmica, na taktičkom planu identična utakmica sa obe strane. Bilo je ogledalo u taktičkom smislu. Govori broj šansi... Znali smo da će tako biti. Znali smo da moramo da postignemo gol iz neke prilike. Bili su u boljoj poziciji jer im je bod odgovarao. Slovenija i Danska nisu pobedili nikog, sa nerešnim idu dalje. Neverovatno, ali istinito", poručio je Piksi i dodao:

foto: Nemanja Nikolić

"Liga nacija, moramo da analiziramo šta smo radili, kako smo radili, da li je moglo bolje, da li nije. U jednom segmentu smo napravili pomak, a to je defanziva To je to, falio nam je gol, pobeda. Možda i one šanse protiv Slovenije. Sve to jedoprinelo ovome. Idemo uzdignuta čela, nismo obrukali Srbiju", zaključio je selektor "Orlova".

