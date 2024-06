RADE BOGDANOVIĆ ŠOKIRAO U PROGRAMU UŽIVO! Fudbalski analitičar upotrebio ZABRANJENU REČ - voditelj ga odmah upozorio!

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u osminu finala Evropskog prvenstva, pošto je u Minhenu odigrala nerešeno protiv Danske 0:0, u poslednjem, trećem kolu Grupe C.

Srbija je sa dva osvojena boda završila na poslednjem, četvrtom mestu u grupi. Danska je osvojila tri boda i kao druga u grupi izborila je plasman u osminu finala.

Fudbalski eksprt Rade Bogdanović analizirajući meč u jednom momentu upotrebio reč koju ipak ne bi trebalo da upotrebi u programu uživo.

"Odlično pitanje, moram da se nadovežem na Saleta (Jankovića), mi nismo razočarani delimično, ako ćemo baš da merimo. U ovu reprezentaciju prvi ja, to sam govorio, a i veliki broj ljudi, nije verovao pred odlazak na Euro iz dva razloga. Jedan je to što smo mi ekipa koja nije definisala sistem igre. Govorio sam posle Portugala da to ide dole, moram to da kažem to, ljudi koji su prešli 50 ili 60 godina, moram da apostrofiram određeni rad selektora, koji posle Portugala nije shvatio da u sportu i u s**su nema juče. Moraš da se dokazuješ. Bolje primere, uvek je dokazivanje", rekao je Bogdanović, a onda je usledila reakcija voditelja Stefan Bendića.

"Ali možemo reći i u ljubavi", sugerisao je Bendić, a Rade je odmah odgovorio:

"Pa u ljubavi, nije baš taj termin dobar. Moraš da se dokazuješ", bio je uporan je Bogdanović.

