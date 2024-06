"NEMOJTE DA OČEKUJETE DA NAS DIŽU U NEBO" Piksi o ZVIŽDUCIMA navijača - selektor Srbije bez dlake na jeziku o ŠOKANTNOJ SCENI!

Fudbalska reprezentacija Srbije odigrala je nerešeno sa Danskom 0:0 u 3. kolu C grupe Evropskog prvenstva u Nemačkoj, a ovim rezultatom takmičenje se završava za "Orlove".

Nakon meča, navijači Srbije na stadionu u Minhenu nisu bili zadovoljni onim što su videli, pa su fudbalere Srbije ispratili zvižducima.

O tome je na konferenciji za medije pričao selektor Srbije, Dragan Stojković Piksi:

- Pa i ja sam nezadovoljan isto. Ne očekujete da nas dižu u nebo i da nas grle i ljuibe. Naravno da smo razočarani, ali Srbija je posle 24 godine na Euru, to što neko misli da smo bogom dani i da ćemo svakog da pobedimo, to su navijačke strasti. Pružili smo sve što smo mogli, ne možemo nikoga da krivimo. Da li se igrači nisu borili, mislim da jesu? Da li su dali sve od sebe? Mislim da jesu. Da li sam ja dao sve da taj tim izgleda dobro. I to je tako.

