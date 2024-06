ZAŠTO SMO ISPALI SA EURA? Odgovor je prost - JEDNA STVAR se poremetila u timu! Vojska nije verovala generalu! OVO JE SUROVA ISTINA

foto: Kurir

Reprezentacija Srbije razočarala je sve eliminacijom već u prvoj fazi Evropskog prvenstva.

Očekivali smo mnogo više, sistem takmičenja je takav da 16 od 24 tima prolazi dalje... Verovali smo da nećemo da budemo među osam selekcija koje padaju već na prvoj prepreci, ali nismo uspeli.

Sve zanima zašto? U želji da pronađemo pravi odgovor na to pitanje, potrebno je da zagrebemo ispod površine. Da malo pogledamo stvari koje se ne dešavaju na samom terenu.

Na travnatoj podlozi svi su videli sve: izuzetno loša ofanziva, mnogo lutanja u timu, previše promena, krajnje upitna taktika... Ono što se nije videlo, a predstavlja jak utisak posle 15 dana provedenih sa fudbalerima i stručnim štabom Srbije u Augzburgu je gubitak poverenja. Naime, analizirajući treninge, utakmice i izjave fudbalera dolazimo do toga da oni kao tim, ali i pojedinci nisu više imali poverenja u selektora i ono šta on radi! Nije više to bilo - 100 odsto vera da su njegove odluke ispravne i da mogu da stave "ruku u vatru".

Atmosfera između igrača bila je na najvišem nivou, odnos sa selektorom takođe nije bio upitan, ali izgubila se vera u ono što Stojković radi. Na meču sa Slovenijom vrlo dobro se i na samom terenu videlo da gotovo svaki igrač govori šta i kako treba da se igra? Potpuno netipično da imamo uz selektora na klupi i još 11 njegovih "produženih ruka" na terenu. Očigledno da Piksi nije ubedio igrače da mu veruju. Njegove motivacione reče su jedno, a taktika i ono što je spremao za utakmice nešto potpuno drugo.

Kada je došao na poziciju selektora posle eliminacije u baražu od Škotske, Stojkovićeva pojava izazivala je strahopoštovanje. Da uđe u svlačionicu i kaže igramo sa dva golmana: tim bi mu verovao i mislio da je to apsolutno najbolja moguća stvar na svetu. Da uđe u svlačionicu i kaže: Vlahović i Mitrović počinju sa klupe. Dušan i Aleksandar bi mu verovali i znali da to ima valjan razlog. Da odluči da Dušan Tadić krene sa klupe - kapiten posle meča ne bi imao jednu jedinu reč o tome da kaže. E, tako je bilo nekada.

Danas? Sve se promenilo. Jeste bolno priznati i napisati, ali to više nije isto. Zamislite samo kada igrači kažu da su bili iznenađeni postavom selektora za meč godine. Govori li vam to nešto? Mitar kada izlazi iz igre - negoduje, Tadićeve izjave već svi dobro znate, na terenu svako pokušava da vodi tim i daje saveta šta i kako je najbolje...

Nažalost, vojska ovoga puta nije verovala u svog generala. Na njemu je da se zapita: Zašto...

Kurir sport/M.B.

