SA UNAPRED OTPISANOM SLOVENIJOM NAPRAVIO ČUDO, PA ODMAH POMENUO SRBIJU: Mala smo zemlja, mi to nemamo!

Reprezentacija Slovenije napravila je veliki uspeh na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj.

Unapred otpisani Slovenci izborili su plasman u osminu finala Eura, pošto su u poslednjem kolu grupe C odigrali nerešeno 0:0 sa favorizovanom Engleskom.

Sticajem nesrećnih okolnosti završili su iza Danske na tabeli, ali će kao jedna od četiri najbolje trećeplasirane ekipe na EP ići u nokaut fazu.

Selektor Matjaž Kek ponosan je na sjajan rezultat koji je njegov tim ostvario.

"Nisam baš očekivao da ćemo da prođemo. Pokazali smo igrom da zaslužujemo prolazak. Igrali smo protiv jednog od favorita turnira. Kroz ceo dan osećao sam se pozitivno. Danas smo imali i malo sreće, što nam je falilo protiv Srbije. Pokazali smo mentalnu snagu. Analizirali smo ih, ali kada smo postali pasivni imali smo problema. Morate da znate da su Englezi navikli da igraju ove mečeve svakih nekoliko dana, a naši igrači nisu", rekao je Kek posle meča sa Englezima.

Kek je istakao da je ključ prolaska u ogromnoj energiji njegovog tima.

"Izuzetno sam ponosan na ovaj tim. Videli ste energiju koju su svi igrači dobili od svih naših navijača u prvoj utakmici i danas opet. Veselimo se, ali od sutra se vraćamo treninzima i pripremama za sledeću utakmicu. Imali smo tešku grupu, ali imamo vrhunski tim. Jako sam ponosan na svoj tim i mislim da je ovo početak novog i lepog doba za slovenački fudbal", dodao je Kek.

Trener koji je sa Rijekom uspeo da u Hrvatskoj prekine dominaciju Dinama i dođe do trofeja sada je odveo jako malu zemlju do druge runde Eura. Za to, kako kaže, nije samo on zaslužan.

"Pošto smo mala zemlja jasmo je da ne možemo da imamo svake dve godine nekog sjajnog fudbalera. Naša baza igrača je mala. Mnogi iznad mene zaslužuju pohvale. Mala smo zemlja i verujem da su svi srećni zbog nas", rekao je na kraju selektor Slovenije.

Kurir sport/J.M./Mondo

