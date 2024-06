"KOJI ELEMIR? ŠTA JE TO?!" Srpskoligaš predstavio Lalatovića kao novog trenera, on im ŽESTOKO odgovorio: Neka spreme 200.000 evra!

Nenad Lalatović, trener srpskoligaša Naftagas Elemira, bila je vest koja je na dan utakmice između Srbije i Danske na Evropskom prvenstvu, zaokupila pažnju domaće sportske javnosti.

Poznato je da je Nenad Lalatović promenio veliki broj klubova u svojoj karijeri. Međutim, informacija koju su plasirali ljudi iz FK Naftagas Elemir bila je intrigantna i čudna, tako da je Kurir proverio vest pozivajući trenera koji je sa Vojvodinom osvojio Kup Srbije 2020. godine.

- Koji Elemir? Šta je to? Ha, ha, ha... Pa, to je cirkus - smejao se Nenad Lalatović, kada smo ga pitali, da li je postao trener srpskoligaša iz okoline Zrenjanina.

Kada je prestao sa smehom Nenad Lalatović je imao poruku za ljude iz FK Naftagas Elemir, koji su se poigrali sa njegovim imenom i prezimenom.

- Nije problem, ako me Elemir želi za trenera. To je legitimno. Ja sam trener i imam cenu. Neka njihov gazda spremi 200.000 evra i to unapred, pa možemo da pričamo.

Nenad Lalatović posle svega kaže:

- To je neozbiljno. Niko me nije zvao. Kakav Elemir? Ne znam šta je to. Nije baš sve to lepo...

Pitali smo Nenada Lalatovića, gde će nastaviti karijeru ove sezone.

- Što se tiče angažmana, imam nešto za inostranstvo. Konkretno, dve ponude. Ne želim da se više upuštam u razne projekte, gde ne mogu da napravim rezultat. Ne želim da mi više prodaju igrače u toku sezone, niti da mi pojačanja dovodi neko drugi... Ne može tako. Čekaću pravu ponudu, neću da žurim - objasnio je Nenad Lalatović.

