VELIKA JE MODA PLJUVANJA... Grof Božović ZAGRMEO: Tadiću, to se NE RADI! Piksi nije JEDINI KRIV, Mitar i Vlahović NE MOGU zajedno!

Srbija je Evropsko prvenstvo u Nemačkoj završila kao poslednja u svojoj grupi, sa porazom od Engleske i dva remija protiv Slovenije i Danske.

foto: Neftchipfk.com

Nekadašnji trener Crvene zvezde i velikog broja ruskih klubova Miodrag Božović kaže da je sada najlakše pljuvati po selektoru Draganu Stojkoviću i igračima. Podseća popularni Grof da je svaka kritika dobrodošla i da iz nje treba izvući pouke za budućnost. Kao prvo, početi sa podmlađivanjem reprezentacije i učiniti sve da nam vezni red čine brzi igrači.

Kako ste videli igre Srbije na EURO 2024 u Nemačkoj?

- Iskreno, nisam mnogo očekivao... Zato i nisam mnogo razočaran - počeo je razgovor za Kurir Miodrag Božović.

Gde je Srbija zakazala u utakmici protiv Danske?

- Teško mi je da kažem... Ne znam šta se dešava u reprezentaciji. Nisam unutra, a to je mnogo važno. Meni je iz ove situacije lako da govorim. Piksiju nije, jer je sa igračima i zna najbolje kako je to bilo. Sa strane gledajući, morali smo ofanzivnije. Videlo se to u drugom delu, kada smo krenuli na sve ili ništa!

foto: Nemanja Nikolić

Kako ste videli izjavu kapitena Dušana Tadića, da igrači do pre sat ipo pre početka meča sa Dancima nisu znali startnih 11?

- Nije mi se tako nešto nikada dešavalo. Ne znam, zašto je to tako bilo... Opet, Tadić mora da vodi računa šta i kako izjavljuje. To su neke stvari koje moraju da ostanu izvan javnosti. Ovako, ispada da je kriv selektor. Mislim da Piksi nije jedini krivac! Takve izjave su po meni nekorektne.

Dušan Tadić je posle utakmice sa Engleskom prozvao selektora i rekao da je najbolji igrač. Kako ste videli ceo taj nesporazum?

- Ako je selektor razgovarao sa Tadićem pre Engleske i rekao mu da neće igrati, mislim da Tadić nije trebalo da kaže bilo šta. To što je rekao da je najbolji je pogrešno. Poslao je negativnu poruku svojim saigračima. U fudbalu ima dosta sujete. Verujem da mu je većina zamerila, jer smatraju da nije bolji od njih. Ako Piksi nije razgovarao sa Tadićem,a izostavio ga je iz meča protiv Engleza, onda Dušan ima pravo da se naljuti, ali nema pravo da priča da je najbolji.

Šta je onda poenta cele priče?

- Na kraju krajeva, ono što je najvažnije i što reprezentaciji nedostaje i što mi nikada nismo imali, jeste taj nacionalni naboj! Mnogo je sujete, ličnih stvari... Fudbaleri moraju da budu svesni da igraju za svoju zemlju i da trener ima pravo da upotrebi svakoga onoliko, koliko on misli. Bez obzira na sve, na njihove sujete, najvažnija je reprezentacija. Srbija!

foto: Nemanja Nikolić

Da li je?

- Tako mora da bude. I tako je jedino ispravno. Srećan sam što na EP nije bilo neke afere, kao na Mundijalu u Kataru. Nadam se... Sem ovoga sa Tadićem, što je sve pokvarilo.

Kako ste videli utakmicu protiv Danske, sistem i taktiku?

- Nije mi bilo najjasnije kada smo protiv Danske krenuli sa sva tri napadača. Nije to bilo razumljivo ni selektoru Danske. Sistem nije toliko važan, koliko igrači. Previše smo očekivali od naše reprezentacije. Sam plasman na EP bio je veliki uspeh. Nismo mi pokazali kvalitetnu igru u kvalifikacijama. Nismo pobedili Bugarsku dva puta, koja je najgora reprezentacija u Evropi. Izgubili smo dva meča od Mađrske, protiv Crne Gore nismo briljirali. Ova ekipa je dostigla svoj vrhunac i biće vrlo teško posle svega naći rešenja za Tadića i Mitrovića...

Mogu li Dušan Vlahović i Aleksandar Mitrović zajedno?

- Ne mogu! Zato što ne mogu da trče mnogo. Obojica su klasične "devetke". Ako igraju zajedno, iza njih moraš u veznom redu da imaš zveri u ofanzivi i defanzivi. A, mi to nemamo! Da imaš igrače kao što su bili Dijara i Makelele! Da igraju iza njih. Da znaju da igraju napred i nazad, da dobijaju duele. Jel imamo takve igrače? Nemamo! Moj izbor bi bio Mitrović, jer je najbolji strelac. Vlahović je mlađi, igraće još dugo za Srbiju, neće izgubiti ništa...

foto: Bildbyran / ddp USA / Profimedia

Šta mislite o igri Aleksandra Mitrovića i Sergeja Milinkovića-Savića i da li je saudijska liga amaterska u odnosu na Evropu?

- Ne bih se složio da u Saudijskoj Arabiji nema dobrog fudbala. Na poslednjem Mundijalu u Kataru, Saudijci su iznenadili Argentinu, pobedili su svetskog prvaka. Mnogo se tamo ulaže novca, dovode najbolji treneri i igrači.

Koji je onda problem srpskog fudbala?

- Problem je što nemamo igrače u najjačim ligama i što oni koji igraju tamo, a malo ih je, nisu lideri ekipa čiji dres nose. Kod Radomira Antića je bila selekcija puna vrhunskih fudbalera. Jednostavno gubi se kvalitet... Polako, ali sigurno. Nemamo nijednog igrača iz domaće lige, osim Srđana Mijailovića, uz dužno poštovanje. Nešto tu ne štima.

Treba li nove krvi srpskoj reprezentaciji?

- Sigurno! Treba podmlađivati reprezentaciju. Vreme je! Sledeća takmičenja su takođe važna, posebno sledeće kvalifikacije za SP. Ne bi želeo da reklamiram neke igrače... Ali, ima ih. Ova ekipa koju smo videli na Evropskom prvenstvu poprilično je spora i u godinama. Teško je igrati fudbal kad si spor, kad nemaš brzinu.

foto: DAMIEN MEYER / AFP / Profimedia

Možete li da budete detaljniji?

- Srednji red, na kojem počiva igra svake reprezentacije, naša je najveća boljka. Mnogo smo spori. Ali, baš mnogo. Za današnji fudbal. Rekoh, potrebna su nam nova imena. Sigurno je da su Ivan Ilić i Lazar Samardžić budućnost. Na njima treba graditi vezni red. Oni moraju da dobiju više šanse u narednim utakmicama. I uz njih, neko iskusniji, ali brži, a takvih nažalost nemamo.

Ima li nešto pozitivno sa EP, što se tiče Srbije?

- Pojavio se Predrag Rajković! Dugoročno rešenje za golmana. To je pozitivna stvar. Prijatno me je uznenadio sigurnim odbranama. On je dobitak sa EP. U svakoj utakmici je branio teške udarce, sinoć protiv Eriksena.

Možda još neko?

- Ne možeš da ne pomeneš Strahinju Pavlovića koji bode oči borbenošću. Igra kao lav! Teško je još nekoga izdvojiti. Nikola Milenković je bio solidan. Filip Mladenović nije bio loš protiv Engleske. Onda je nestao, pa se pojavio protiv Danske. Misterija.

foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Kakva je Piksijeva budućnost na mestu selektora?

- Ne znam! Ako ga treba kritikovati, onda je to lako. Ali, on je jedini selektor koji je doveo reprezentaciju Srbije na dva velika takmičenja. Vezano. To je pitanje za rukovodioce saveza. Ako misle da radi ispravno, treba mu dati punu podršku. Najvažnije je šta o njemu misle oni koji su bili tamo u Nemačkoj i koji vode Savez. Velika je moda pljuvanja, a ja u tome neću da učestvujem.

Obrazložio je popularni Grof i zašto.

- Da je Luki Joviću priznat gol, svi bi veličali Piksija. Jedan gol ga je delio od titule generala do pokojnika. Možda je bio penal nad Aleksandrom Mitrovićem. Sigurno je bilo povlačenje i da je sudija svirao penal, dali bismo gol. I onda bismo išli dalje. Takva je trenerska sudbina... Šta ćeš - zaključio je Miodrag Božović.

