KURIR SAZNAJE! PIKSI VIŠE NEĆE BITI SELEKTOR SRBIJE! Stojković PLAĆA CEH zbog neuspeha! Otkaz mu je već u koverti - OVO SU DETALJI

Dragan Stojković Piksi će biti smenjen sa pozicije selektora reprezentacije Srbije nakon neuspeha na Evropskom prvenstvu, saznaje Kurir! Orlovi su, podsetimo, završili takmičenje u grupi C na poslednjem mestu sa dva boda i jednim postignutim golom.

Međutim, veći problem od toga predstavlja stanje u ekipi, nepoverenje igrača u odluke Piksija i generalno nezadovoljstvo reprezentativaca.

Mnogo stvari je dovelo do toga da Fudbalski savez Srbije prekine saradnju sa Piksijem, uprkos činjenici da je on nedavno, u maju ove godine, produžio ugovor do 2026. godine.

foto: Nemanja Nikolić

Kapiten Dušan Tadić je više puta tokom boravka u Nemačkoj iskazao nezadovoljstvo tretmanom koji ima od Stojkovića, a sa njim su se pobunili i pojedini saigrači koji su dan nakon utakmice protiv Danske u trećem kolu došli do zaključka i odluke da su spremni da se u budućnosti ne odazivaju pozivu nacionalnog tima dok je Stojković na klupi.

Sada ti isti fudbaleri pred sobom više nemaju taj problem.

Dragan Stojković je preuzeo reprezentaciju Srbije u martu 2021. godine kada je predstavljao pravo osveženje. Doneo je veliki pomak u igri Orlova koji su kvalifikacije za Svetsko prvenstvo završili na prvom mestu u grupi sa Portugalom uz pobedu u poslednjem kolu protiv Portugalaca u Lisabonu za direktan plasman u Katar.

foto: Dado Đilas

Obezbedila je Srbija i odlazak u A Ligu nacija, zatim i učešće na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj, prvom posle 24 godine. Međutim, učinak na dva velika takmičenja bio je razočaravajuć.