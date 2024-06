UŽIVO! ORLOVI SE VRATILI KUĆI POSLE KRAHA U NEMAČKOJ! Konačno su sitgli u Beograd, Piksi prvi izašao pred novinare!

Nakon eliminacije sa Evropskog prvenstva u Nemačkoj, fudbaleri Srbije se večeras vraćaju u Beograd.

Fudbalska reprezentacija Srbije bila je pet sati "zarobljena" na minhenskom aerodromu, jer im let za Beograd - kasnio!

Let za glavni grad Srbije prvobitno je bio planiran u 17.00 časova po lokalnom vremenu, ali je zbog vremenskih neprilika došlo do odlaganja.

Ipak, oni su posle više od nekoliko sati čekanja poleteli, i u Beograd su sleteli 23.30 časova.

Prvi je izašao selektor Srbije, Dragan Stojković Piksi.

Orlovi su, podsetimo, završili takmičenje u grupi C na poslednjem mestu sa dva boda i jednim postignutim golom.

Fudbalerima Srbije bila je potrebna pobeda na jučerašnjem meču protiv Danske kako bi se ostvario prvobitni cilj, a to je plasman među 16 najboljih ekipa.

Ipak, to se nije dogodilo pošto su naši reprezentativci remizirali protiv Danaca, nakon čega su spakovali kofere i krenuli put Srbije.

Inače, Dragan Stojković Piksi će biti smenjen sa pozicije selektora reprezentacije Srbije nakon neuspeha na Evropskom prvenstvu. Pored eliminacije sa EURO, veći problem od toga predstavlja stanje u ekipi, nepoverenje igrača u odluke Piksija i generalno nezadovoljstvo reprezentativaca.

Mnogo stvari je dovelo do toga da Fudbalski savez Srbije prekine saradnju sa Piksijem, uprkos činjenici da je on nedavno, u maju ove godine, produžio ugovor do 2026. godine.

