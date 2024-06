IMAO DVOSTRUKI RAZLOG ZA SREĆU! Kvarachelija odveo Gruziju u drugu fazu, a onda se desilo nešto što će ZAUVEK pamtiti!

Fudbaleri Gruzije plasirali su se u osminu finala Evropskom prvenstva u Nemačkoj senzacionalnom pobedom protiv favorizovanog Portugala 2:0.

Gruzini su na taj način zaokružili sjajan turnir u kome niko od njih kao debitanta na velikim takmičenjima nije očekivao da će uzeti bar bod. Najbolji igrač selekcije sa Kavkaza Kviča Kvarachelija bio je strelac prvog gola, a nakon duela dobio je i poklon koji će zauvek pamtiti.

Nakon meča, popularni "Kvaradona" kako ga zovu u Napulju razmenio je dresove sa Kristijanom Ronaldom što mu je ostvarenje sna.

- Dobio sam Ronaldov dres, prošli smo u narednu fazu turnira. Ovo je najbolji dan u životima gruzijskih navijača. Ispisali smo istoriju, niko nije verovao da će se to dogoditi. Niko nije verovao da ćemo pobediti Portugal, ali zato smo jak tim, ako ima i jedan odsto šanse, pokazali smo da to može da se uradi - rekao je je jedan od najtraženijih fudbalera sveta u ovom trenutku.

U razgovoru sa medijima je i otkrio da je pre meča porazgovarao sa Portugalcem.

- Sreo sam Ronalda pre utakmice i on mi je poželeo uspeh. Nisam mogao ni da zaamislim da će mi prići i da ćemo popričati. On je veliki čovek i sjajna osoba. Zato je on velik u fudbalu i van njega, jako ga poštujem, jedan je od najboljih igrača na svetu. To što je došao da pričamo pre meča je sjajno, pomoglo nam je da verujemo da nešto možemo da uradimo - zaključio je sjajni krilni igrač.

Gruzini će u osmini finala igrati protiv Španije koja je poput Portugala jedan od glavnih favorita za osvajanje pehara.

