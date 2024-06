ISPLIVAO VELIKI SKANDAL IZ TABORA ORLOVA: Golman Srbije se tukao sa navijačem u kafani u Minhenu!

Bura oko fudbalera Srbije i njihovog učešća na EURO 2024 se ne stišava, pa tako malo po malo na površinu islivaju informacije koje su mnogime promakle tokom njihovog boravka u Nemačkoj.

Kako prenosi "Telegraf", srpski golman Vanja Milinković-Savić bio je vinovnik incidenta u jednoj kafani u Minhenu u kojoj se potukao sa navijačem!

foto: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

"Ne postoje fijaska i debakli. Debakl je kad te neko dobije 7:0 i kad pijančiš po Auzburgu i Mihenu i kad se tučeš na treningu. To su stvari gde treba da budemo kritikovani, a toga nije bilo", naglasio je Piksi po dolasku na beogradski aerodrom. Izgleda da je toga itekako bilo, ali su spretno sakrili od javnosti te detalje.

Kako navodi pomenuti portal, sve se dogodilo između utakmica sa Slovenijom i Danskom, baš onda kada je Dragan Stojković Piksi igračima dao slobodan dan. Selektor je rekao da su se igrači posle toga vratili raspoloženi, da su ga proveli sa porodicama, ali neki su odlučili da se za meč sa Danskom "pripremaju" u kafani.

Kako "Telegraf" saznaje, golman Srbije Vanja Milinković Savić izašao je u Minhen na slobodan dan u jedan lokal u kojem inače izlaze naši ljudi koji zive u Minhenu i okolini i gde često nastupaju muzičari iz Srbije i regiona.

foto: Nemanja Nikolić

Jedan srpski navijač mu je u jednom momentu dobacio "Šta ćeš ti ovde? Treba da budeš u karantinu, a ti piješ!" Vanji se to nije svidelo, opsovao je navijača, krenuo ka njemu, a onda ga i udario! Ubrzo je reagovalo obezbeđenje kafane, a u sve se umešao na kraju i vlasnik lokala.

"Vanja je došao u našu kafanicu ali ga obezbeđenje na ulazu nije prepoznalo i nisu hteli da ga puste unutra jer je bio u šorcu reprezentacije, što je njega naljutilo i došlo je do čarki. Ja sam se ubrzo umešao, uhvatio sam ga za ruku i rekao da ulazi sa mnom, ali je on to odbio. Sve se desilo u bašti lokala. Šta su mu dobacivali i šta su međusobno govorili ja nisam čuo. Drago mi je da smo na kraju sve rešili", rekao je gazda lokala u Minhenu.

(Kurir sport/Telegraf)