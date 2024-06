VUČIĆ O PIKSIJU, DŽAJIĆU I FUDBALERIMA: Nećemo da budemo 17. ili 21. u Evropi u bilo čemu, hoće Srbi da budu u vrhu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na televiziji "Pink" dotakao se mnogih tema, a svakako jedna od nezaobilaznih bila je i aktuelno Evropsko prvenstvo u fudbalu koje je naša selekcija okončala još u grupnoj fazi.

- Ne bavim se time i neću da uđem u klub onih koji će da pljuju po Piksiju i Džajiću. Narod je zaslužio više i to mislim, kao i za rukomet. Ne mrzim nikog, nema ništa protiv nikoga. Za sedam do 10 dana ćemo hladne glave svi da razgovaramo o rukometu, fudbalu, da imamo ozbiljnije rezultate, kako da prevaziđemo gubitnički pristup. Hoćemo da budemo srećni samo kad pobeđuje - rekao je Vučić i nastavio:

foto: Damir Dervišagić

- Ne može 300 godina da nadoknadimo, gde zaostajemo. Nisam srećan kada smo na sredini. Srećan sam kada smo u prvih pet ili šest. Nisam srećan kada smo 20. ili 35. Ne mogu da budem srećan. Dođe i tada neko vreme, ali nisam srećan, samo to da promenimo. Ne moramo da budemo prvi, da uđemo u 8 ili 16, kažite koliko košta i šta da uradimo. Ulažemo veliki novac. To je veliki novac. Na EURO smo u vrhu po tome, samo tražimo rezultate. Sešću i sa jednim i drugim Draganom, sešće važniji ljudi, ali ja ću sesti sa njima - navodi predsednik Srbije.

foto: Damir Dervišagić

- Moj posao nisu ostavke, ali očekujem promene. Kako će se desiti ili se neće desiti, niko neće da se zadovoljava lošim mestima ni u čemu. Nemojte da se ljutite ako to ne možete da ispratite. Nećemo da budemo 17. ili 21. u Evropi u bilo čemu, hoće Srbi da budu u vrhu, ako to mogu Hrvati juče, Gruzija danas, ajmo i mi. Ništa tu nije strašno ili skandalozno, ne zaboravite da su uspesi u fudbalu veći nego što su bili, zli jezici će reći jer ima više timova, ali mi smo se plasirali i na EURO i Mundijal, naši klubovi daju manji doprinos nego ranije, to ide u korist Stojkoviću, ali mi smo se nadali većem i boljem rezultatu. Nadam se da će to biti u budućnosti bolje. Napravićemo bolji rezultat sledeće kvalifikacije - podvukao je Aleksandar Vučić.

(Kurir sport)