"VREĐAO SI I PSOVAO SRBE! BOLJE TI JE DA SE NE VRAĆAŠ KUĆI" Albanac dobio žestoku poruku od navijača! NACRTALI MU METU NA GLAVU

Dobrovoljačka brigada ruske vojske pod imenom "Espanjola" koju čine navijači fudbalskih klubova, poručila je albanskom igraču i provokatoru Mirlindu Dakuu da se ne vraća u Rusiju.

foto: Printskrin/Telegram

Borci ruske vojske koji drže položaje oko Ugljedara na ratištu u Ukrajini, objavili su portret Dakua sa nišanom na licu, dajući mu tako direktnu naznaku šta ga čeka u Rusiji, ukoliko se vrati u svoj klub Rubin iz Kazanja. Razlog je taj što je Mirlind Daku imao izliv rasističke i šovinističke mržnje prema Srbima na Evropskom prvenstvu, posle utakmice između Albanije i Hrvatske. Tada je napadač Rubina uzeo megafon i poveo horsko vređanje i psovanje Srba i Makedonaca.

foto: Sergei Mikhailichenko / Zuma Press / Profimedia

Prenosimo deo saopštenja Espanjole vezano za Mirlinda Dakua, koje su objavili na svom Telegram kanalu:

„Kao što znate, rat u Jugoslaviji 1991. počeo je fudbalom. Savremeni rat, koji se vodi na teritoriji bivše Ukrajine u okviru Specijalne vojne operacije, bilo je bez fudbala, sve dok Espanjola nije dovela naš omiljeni sport u Donbas. Sada se sve najzanimljivije utakmice odvijaju u blizini Časovog Jara.

foto: Printskrin/Telegram

Iako ne pratimo ono što se dešava na EURO 24, neke vesti do nas stižu. Desetine naših starlinkova na liniji fronta rade kako treba. Tako smo bili prilično šokirani kada smo čuli da je igrač kazanskog Rubina albanskog porekla, koji igra u našoj ligi, imao drskost da preko megafona skandira i poziva na ubijanje Srba. On to nešto ima protiv sve naše balkanske braće…

Espanjola se obraća Dakuu. Bićemo kratki. U Rusiju ti je bolje da se ne vraćaš! Nikakva izvinjenja ovde više ne pomažu. Prekasno je. Doviđenja!"

foto: Justus Stegemann / imago sportfotodienst / Profimedia

Mirlind Daku suspendovan je od strane UEFA sa dve utakmice zbog rasističkih uvreda i psovki na račun Srba i Makedonaca. Njegov klub Rubin poručio je Albancu da će biti žestoko novčano kažnjen. Otac fudbalera Fehmi Daku dao je nekoliko izjava ruskim medijima u kojima traži milost za svog sina. Iako se Mirlind Daku nijednog trenutka nije pokajao za sve što je rekao na račun Srba i Makedonaca, njegov otac govori da mu je žao i da se trenutno loše oseća.

Posle saopštenja brigade "Espanjola" koju čine navijači ruskih klubova, ostaje da se vidi kako će reagovati Mirlind Daku, odnosno, da li će se uopšte pojaviti na prozivci za novu sezonu Rubina iz Kazanja.

Kurir sport/Telegram Espanjola

