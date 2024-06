ZVEZDA ĆE NASTAVITI DA POBEĐUJE, IZA NAS JE DECENIJA ZA PONOS: Zvezdan Terzić srećan posle niza titula i rešavanja dugova!

Danas je u Medija centru stadiona "Rajko Mitić" održana redovna sedma sednica Skupštine FK Crvena zvezda, a tim povodom je govorio generalni direktor Zvezdan Terzić, čije vam obraćanje prenosimo u celosti.

Poštovani članovi Skupštine, dragi prijatelji,‍

Dozvolite mi pre svega da vas pozdravim i da vam poželim uspešan rad na današnjoj sednici. Sa posebnim zadovoljstvom mogu da kažem da smo ponovo ispunili osnovne strateške ciljeve postavljene od strane Skupštine kluba.

Temelji naše strategije su:

1. Sportski rezultati

2. Finansijska stabilnost

3. Omladinska škola

4. Infrastruktura

Svesni smo velikih očekivanja zvezdaške javnosti i toga da minuli rad u Crvenoj zvezdi - ne postoji. Uostalom, sami smo podigli tu lestvicu očekivanja i navikli crveno-belu armiju na pobede, titule i svakodnevne uspehe. U skladu s tim, želimo da napravimo korak više i da svaka sledeća sezona bude bolja od prethodne. Ne postoji odmor kada se pravi moćna Crvena zvezda.

I u ovoj godini smo osvojili duplu krunu i pokazali apsolutnu dominaciju u srpskom fudbalu. Već smo obezbedili grupnu fazu Lige Evrope, a krajem avgusta nas očekuje plej of za Ligu šampiona. Uradićemo sve što je potrebno da u ovu sezonu uđemo još bolji i organizovaniji, te da ponovimo i nadmašimo rezultate iz prethodne sezone.

Kada pogledamo prethodnih 10 godina, moramo da budemo izuzetno zadovoljni rezultatima koje smo postigli. Osvojili smo osam šampionskih titula, od čega sedam u nizu. Na sve to, uspeli smo da osvojimo i četiri duple krune za redom. O tome koliko smo uspešni, govori činjenica da rušimo sopstvene rekorde, što je odlika istinskih šampiona.

Postali smo redovni učesnici u kontinentalnim takmičenjima, imamo ukupno osam grupnih faza UEFA takmičenja - 3 Lige šampiona, 4 Lige Evrope. Krajem avgusta ćemo saznati da li će to biti četvrta Liga šampiona ili peta Liga Evrope.

Kada smo u junu 2014. godine krenuli na ovaj put, Crvena zvezda je na UEFA ranking listi bila 205. klub u Evropi. Danas sa ponosom možemo reći da smo konstantno među 40 najboljih klubova Evrope. Sada, u junu 2024. godine, Crvena zvezda je apsolutno dominantna kada je reč o Srbiji, dok smo u Evropi veoma konkurentni sa osmogodišnjim kontinuitetom.

Želimo da u narednih pet godina osvojimo pet novih šampionskih titula i prišijemo četvrtu zvezdicu na grb našeg kluba čime može da se pohvali mali broj klubova u Evropi. Kada je reč o Evropi, želimo grupne faze Lige šampiona ili Lige Evrope svake godine, jer samo učešće u UEFA takmicenju nam donosi velike prihode neophodne da Crvena zvezda raste kao klub. Govoreći o finansijama za prethodnu 2023. godinu, mogu da kažem da smo završili u plusu, sa ukupnim prihodom od 68 miliona evra. U ovoj tekućoj 2024. godini smo za prvih šest meseci ostvarili prihod od 55 miliona evra i time već ispunili finansijski plan za celu godinu.

Finansijski podaci za prethodnih 10 godina su vrlo jasni i precizni:

Imali smo 373 miliona evra prihoda. Od toga 308 miliona evra su prihodi iz inostranstva, što čini 83 posto od naseg ukupnog prihoda. Imali smo za ovih deset godina, 25 miliona evra prihoda od javnog sektora, a za isti period smo imali 42 miliona evra plaćenog poreza u budžet Republike Srbije.

Prosečan prihod za period od 10 godina iznosi oko 40 miliona evra godišnje. Stvorili smo od Crvene zvezde finansijski samoodrživ sistem. U potpunosti je rešen nasleđen dug prema svim finansijskim institucijama. Crvena zvezda je 2014. godine imala 64 miliona evra dug i 8 miliona evra godišnji prihod. To znači da je klub tada imao dug u visini od 8 svojih godišnjih prihoda. Danas je ukupan dug kluba drastično manji od 1 godišnjeg prihoda. Finansijski pokazatelji bi danas bili i bolji da nismo pretrpeli finansijski minus u rasponu od 25 do 30 miliona evra zbog epidemije korona virusa. Pandemija korona virusa nam je odnela dvogodišnji planirani prihod od ulaznica i transfera, a onemogućena nam je i revanš utakmica za Ligu šampiona posle remija na Kipru sa Omonijom.

Krenuli smo 2014. godine od kluba koji je bio u ambisu stečaja, blokada, izgubljene UEFA licence, sa preko 100 tužbi i još mnogo drugih u tom trenutku nerešivih problema. Možda i najveći problem Crvene zvezde u tom trenutku je bio što nije imala tim, vecina igrača je tada zbog ogromnih dugovanja napustilo klub.

Trenutno je situacija sledeća:

Imamo igrače čija je tržišna vrednost danas 76 miliona evra. U ovoj godini očekujemo ukupan prihod od preko 70 miliona evra. Najveći udeo u strukturi našeg prihoda dolazi od UEFA nagrada i transfera igrača (70 posto). To je možda i najveći problem jer su to varijabilni prihodi koji direktno zavise od naših sportskih rezultata. Nažalost, zbog ambijenta i tržišta TV prava u kome egzistiramo i radimo to se teško može promeniti. U većini klubova Evrope ključni izvori prihoda su TV prava (koja u proseku cine 40 posto ukupnih prihoda), sponzorstva (30 posto) i ulaznice (30 posto), a koji su ujedno i sigurni fiksni prihodi.

U ovih prvih sedam meseci 2024 godine, ostvarili smo rekordan prihod od transfera igrača i nadamo se da ćemo do kraja godine doći do iznosa od oko 40 miliona evra. Bruto plate i premije učestvuju do 60 posto u godišnjem rashodu kluba što je u okviru finansijskih preporuka UEFA i u skladu sa praksom klubova koji važe za finansijski disciplinovane.

Revizori su po prvi put uklonili iz svog godišnjeg izveštaja tačku koja se odnosila na upozorenja o kontinuitetu I perspektivi poslovanja kluba. Ta izmena predstavlja potvrdu od strane nezavisnih revizora da je klub finansijski stabilan i da postoje čvrste osnove za očuvanje poslovne i finansijske sigurnosti, te održivosti u budućem periodu. Cilj je da u narednim godinama prihodujemo između 60 i 70 miliona evra godišnje.

Kada je reč o Omladinskoj školi, urađene su velike stvari u prethodnoj deceniji. Ostvareno je 60 miliona evra prihoda od prodaje igrača iz Omladinske škole, uz ulaganje od 30 miliona evra. Broj reprezentativaca koje imamo u mlađim selekcijama jasno pokazujemo koliko dominiramo. Kompletno smo obnovili infrastrukturu za Omladinsku školu. Oformili smo B tim i elitnu grupu gde nasih dvadesetak najtalentovanijih dečaka treniraju i žive pod posebnim tretmanom.

Trenutno je situacija takva da smo u januaru realizovali transfere naših talenata po do sada rekordnim iznosima transfera za tako mlade igrače. U kadetskoj reprezentaciji Srbije koja je igrala polufinale Evropskog prvenstva smo imali čak 11 fudbalera koji su istinska vrednost našeg kluba. Cilj naše Omladinske škole je produkcija i afirmacija mladih igrača uz dalje povećanje prihoda od njihovih transfera od kojih očekujemo svake godine prihod od 12 do 15 miliona evra. Želimo i da broj reprezentativaca u svim juniorskim selekcijama konstantno raste.

U prethodnih 10 godina smo investirali ukupno 11 miliona evra u infrastrukturu. Kompletno je obnovljena stadionska infrastruktura, kao i infrastruktura celokupnog trening centra prvog tima i Omladinske škole. Izgrađena je nova moderna zgrada za trening prvog tima i mediko blok, a uz to su naši prvotimci dobili i dva nova terena. Trenutno završavamo nove najmodernije terene za našu Omladinsku školu sa pratećim sadržajima. I ono što je veoma važno da se naglasi, sve ove radove na infrastrukturi smo finansirali iz našeg tekućeg poslovanja bez dodatnog zaduživanja.

Na kraju, hoću svima vama da se zahvalim na uspešnoj saradnji i iskrenoj podršci tokom ovih 10 godina uz čvrsto obećanje da će Crvena zvezda nastaviti da pobeđuje, osvaja titule i generalno raste kao klub.

