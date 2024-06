JOAKIM LEV BI BIO ODLIČAN KAO SELEKTOR SRBIJE! ON I BASTIJAN, TO BI BILA OZBILJNA PRIČA: Dragoslav Stepanović veruje u Nemce!

Joakim Lev kao selektor fudbalske reprezentacije Srbije, bilo bi sjajno rešenje, tvrdi Dragoslav Stepanović.

foto: STARSPORT

Iskusni stručnjak Dragoslav Stepanović koji decenijama živi u Frankfurtu, u Nemačkoj, pomno prati sve što se dešava oko srpske selekcije, koja je Evropsko prvenstvo u Nemačkoj završila u grupnoj fazi.

Popularni Stepi smatra da bi za Dragana Stojkovića Piksija bilo najbolje da napusti reprezentaciju, odnosno da podnese ostavku.

- Ako on ne ode sam, imaće težu godinu, nego što je iko imao. Napravio je on dosta toga dobrog, odveo nas na Mundijal i EURO, ali... Pričao je neke priče iz obdaništa na ovom prvenstvu, da su svi igrači bili u redu, da je sve bilo kako treba u hotelu... A, mi smo posle svašta čitali. Da nije bilo baš tako - rekao je Dragoslav Stepanović (75) za Kurir i nastavio:

foto: Nemanja Nikolić

- Bavio se nekim nebitnim stvarima, umesto da je narodu objasnio kako je reprezentacija Srbije šutnula na gol protivnika u tri utakmice samo šest puta! Da je rekao da je pogrešio kod izbora igrača, bilo bi bolje po njega. Znamo mi dobro, videli smo sve... Najviše mi je kod njega smetalo što je posle svake utakmice pričao e, mogli smo, e, trebalo je... Da'l je moguće da onaj naš predsednik Aleksandar Vučić pravi stadione, za zlato daje 200.000 evra, a da nam selektor u najvažnijoj utakmici izađe na teren sa timom koji prvi put igra zajedno i za kojeg niko nije mogao da pretpostavi da će izaći na megdan Dancima... Žao mi je, Piksi nije dokazao ono što je trebalo. Nije našao tim, niti sistem. A, ovo kako se ponaša... Bio je jedan od naših najvećih igrača, ali kao trener...

Govorio je Stepanović i o nesuglasicama na relaciji kapiten Dušan Tadić i selektor Dragan Stojković.

- Napravio sam sličnu grešku, ne što sam hteo, tako se desilo... Doveo sam Rudija Felera i Bernda Šustera u Leverkuzen. Pred utakmicu sa italijanskim klubom trebalo je da odredim, da li da igram sa samo jednim od njih dvojice. Odlučio sam se za Šustera! Hteo sam da kažem Feleru, ali je on otišao na intervju... Posle sam ja imao intervju... Takos e namestilo, da mu kažem da je ispao iz tima pred utakmicu. Poludeo je Feler, toliko se naljutio da mi je pred svim igračima u svlačionici rekao, možeš da staviš i dva golmana, ali nećeš pobediti. Da nisam ja pogrešio, odmah bih ga izbacio iz ekipe. Leteo bi naglavačke! Ali, ja sam bio kriv, nisam mu rekao... Stavio sam ga na klupu. A, mi igramo protiv Italijana. Feleru žena Italijanka, igrao u Romi pet godina... Silno motivisan. Moja je greška bila, priznao sam.

foto: Marc Schueler / imago sportfotodienst / Profimedia

Pitali smo Stepija pišu li šta nemački mediji o mogućem dolasku Joakima Leva na mesto selektora Srbije.

- Video sam tu informaciju, baš kod vas u Kuriru. Odmah sam pozvao neke nemačke novinare, ali nisu imali tačne informacije... Mogu vam reći ono što ja mislim. Menadžer Leva je bio sigurno kontaktiran... E, sad, on neće da kaže da je to tako, jer bi pokvario pregovore koji traju. Niti to želi da uradi bilo ko iz Joakimovog okruženja. I zašto znam da je Joakim Lev kontaktiran iz Srbije. Zato, što je Piksi 15 dana pred start Evropskog prvenstva, rekao čelnicima FSS da će otići u Kinu, ako ne potpiše novi ugovor. I ovi su tada zvali Leva.

Svetski prvak sa Nemačkom iz 2014. kao selektor Srbije, zvuči neverovatno.

- Mislim da bi Joakim mogao da radi u Srbiji! Ali, samo ako ja budem uz njega. (smeh) Doveo bi on svoje ljude.

foto: Matthias Koch / AFP / Profimedia

Potom smo Stepanoviću otkrili da austrijski portal "OE24" piše da bi Bastijan Švajnštajger došao sa Joakimom Levom u Srbiju, kao njegov pomoćnik.

- To bi bila ozbiljna priča! Njih dvojica su odlični prijatelji. Bastijan je 2014. na Mundijalu u Brazilu poginuo za Joakima. Krvario je za njega. I Lev to ceni. Mislim da to ne bi bilo loše rešenje - zaključio je čuveni Stepi.

Odluka Nagelsman dobio ugovor kada je prošao u grupnu fazu Dragoslav Stepanović izneo je jedan zanimljiv podatak iz Nemačke, vezan za ugovor selektora "Pancera" Julijana Nagelsmana i Saveza. - Nemački selektor dobio je novi ugovor pred start EP. Ali, on bi postao validan samo ako Nemci prođe grupu. Da je bilo suprotno, ne bi važio. Da podsetim, Nemci su tri puta padali u grupi. To je bio skandal za Nemačku. Zamislite da se to desilo ovde, kada su domaćini - zapitao se Stepi.

Atmosfera Kao da sam u Srbiji Iskusni srpski trener gledao je sve utakmice reprezentacije Srbije. - Kada bih video naše ljude pored stadiona, na tribinama, imao sam osećaj da sam u Srbiji. Pesma naših navijača. Njihova radost. Ma, milina - emotivno je pričao Stepanović

Kurir sport

00:09 Srpski navijači napravili show u centru Minhena