ONA JE "POSLALA" TADIĆA NA KLUPU PRE PIKSIJA: Dušane, hajde da sednemo na klupu! Tadić: Ali ja tu nikada ne sedim... HIT RAZGOVOR

Tadić na klupi - nepojmljivo? Gde god da je igrao Dušan je imao status glavnog igrača i kao neko ko je vrhunski pripemljen, spreman da igra svaki meč u sezoni...

E, sve do Evropskog prvenstva u fudbalu kada je selektor Dragan Stojković odlučio da kapiten Srbije dva meča ne počne u stratnih 11. Piksi, ipak, nije prvi koji je rekao srpskom asu da sedne na klupu.

foto: Nemanja Nikolić

Početkom godine, ekipa Kurira posetila je Dušana u Istanbulu kako bi najavili EURO, upoznali njegov život u prestonici Turske i razgovarali o planovima po završetku karijeri...

foto: Kurir sport

Dok smo upoznavali stadion turskog giganta voditeljka Kurir televizije Ljiljana Stanišić predložila je Dušanu da sednu na klupu za rezervne igrače.

- Iza cele prica oko Dušana Tadića i "klupe za rezerve" stoji jedna interesantna priča. U fudbal se iskreno ne razumem, ali izuzetno cenim profesionalni rad Tadića i sve što je učinio u karijeri. Iako pratim neke druge, za mene zanimljivije teme, uredniku sportske rubrike Milošu Bjeliniću sam predložila da zajedničkim snagama uradimo reportažu sa nasim kapitenom, ali u Turskoj gde je on takođe kapiten svetskog velikana - Fenerbahčea. Upornost se isplatila i nas reprezentativac nas je ugostio u Istanbulu u februaru ove godine. Razgovor smo započeli na stadionu. Kada smo završili intervju Dušanu sam predložila da sednemo na klupu. Primetila sam da mu se nije baš svideo taj moj predlog, jer je kroz osmeh prokomentarisao:

foto: Kurir sport

"Nikada nisam seo na ovu klupu" - rekao je on, a ja sam dodala:

"Pa nije ovo klupa, već fotelja" - sto je izazvalo smeh kod svih prisutnih.

Onda mi je Dušan objasnio u čemu je poenta:

- U svojoj karijeri jako, jako retko sam sedeo na klupi za rezervne igrače, možda jednog dana kada budem bio trener, ali do sada to nije bila praksa da budem na klupi - rekao je on.

Momenat kada je postalo jasno da će Tadić na klupu, pomalo je rastužio našu koleginicu:

- Kada sam videla da je Piksi ostavio Dušana na klupi za rezervne igrače i da je to bila centralna tema nekoliko dana, vratile su mi se slike iz Istanbula i bilo mi je žao sto sam mu predložila da se tu slikamo... - kazuje Ljiljana na kraju prisećanja.

Kurir sport