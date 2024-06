DA LI JE OVO ZNAK DA ĆE CRVENA ZVEZDA ZADRŽATI NAJBOLJEG IGRAČA: Evo šta je uradio HVAN i šta bi to moglo da znači?!

FK Crvena zvezda intenzivno radi na dolascima i odlascima igrača u letnjem prelaznom roku.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Ono što navijače Crvene zvezde najviše intrigira jeste status najboljeg fudbalera u prošloj sezoni In Bom Hvana (27). Korejac ima ugovor sa crveno-belima do juna 2026. godine, ali i džentlmenski dogovor da uz propisano obeštećenje može da napusti stadion "Rajko Mitić".

Prema informacijama Kurira iz Crvene zvezde, In Bom Hvan izabrao je novi broj, za novu sezonu. Kaparisao je "šesticu" koju je dosad nosio Marko Stamenić, koji je za 5.500.000 evra prodat u Notingem Forest, a potom prosleđen na pozajmicu u Olimpijakos.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Činjenica da je In Bom Hvan izabrao novi broj govori da bi mogao da ostane u Crvenoj zvezdi. Hoće li to biti do kraja prelaznog roka, do 1. septembra, ili do zime, pokazaće vreme. Sigurno je da bi momak iz Južne Koreje bio ogroman benefit za četu trenera Vladana Milojevića u dvomeču plej-ofa za Ligu šampiona, krajem avgusta.

In Bom Hvan svojim igrama i zalaganjem u dresu Crvene zvezde stekao je ogromno poverenje navijača. Toliko veliko, da su mu posle osvajanja Kupa Srbije u Loznici, Delije pevale i pozvale ga na tribinu da zajedno sa njima vodi navijanje. Tada je i dobio nadimak Brus Li, ali i pesmu.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Sa druge strane, In Bom Hvan nikada nije krio da mu je želja da se okuša u najjačim ligama Evrope. I Crvena zvezda mu sigurno neće stajati na tom putu. Korejac je tokom proleća bio pod budnim okom skauta klubova iz "liga petice". Da je Hvanu lepo u Srbiji i na Marakani, govori i dolazak njegovog zemljaka i levog beka Jun Vu Seola, koji je baš na njegovu preporuku izabrao Crvenu zvezdu.

Prvi klub koji se javio na adresu Ljutice Bogdana 1 A bio je španski Betis. Potom su se za reprezentativca Južne Koreje raspitivali premijerligaši Vulverhempton i Kristal palas, te član Serije A i učesnik Lige šampiona Bolonja.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Valja pomenuti da je Crvena zvezda prošlog leta platila In Bom Hvana Olimpijakosu 5.500.000 evra, a da prodaja neće ići ispod 8.000.000 evra, koliko su zacrtali čelnici prvaka Srbije.

Kurir sport

00:11 Delije koreografija