"MNOGO SE LUTALO SA SASTAVOM" Legendarni reprezentativac otkrio RAZLOG neuspeha Orlova u Nemačkoj!

Fudbalska reprezentacija Srbije nije napravila dobar rezultat u Nemačkoj pa se posle samo 2 boda iz tri utakmice vratila kući. Naravno niko u Srbiji ne može da bude zadovoljan ispadanjem u prvoj fazi, pa tako ni bivši reprezentativac Jugoslavije Darko Kovačević.

U razgovoru za Kurir dao je opširnu analizu igre izabranika Dragana Stojkovića i svega onoga što se dešavalo u Nemačkoj.

- Ja nisam neko ko bi voleo da kritikuje. Sigurno da su naši momci želeli najbolje i da su se borili, ali to jednostavno nije bilo dovoljno. Mislim da smo po kvalitetu igrača zaslužili da prođemo grupu. Nije nam se dalo, protiv Engleza smo zaslužili više, mislim da smo protiv Slovenije zaslužili tri boda. Nije bilo dovoljno. Čini mi se da smo se više fokusirali na odbranu koja je zaista bila odlična na Euru. Možda se i selektor više fokusirao na to zbog kvalifikacija gde ona nije bila dobra. Činjenica je da je napad zakazao, da nije bilo kreativnosti, ali to je već za dublju analizu - počeo je bivši igrač Crvene zvezde.

Nekadašnji reprezentativac smatra da nesporno imamo kvalitet, ali i da je bilo mnogo lutanja kada je sastav u pitanju.

- Ja jesam razočaran kao i svi. Činjenica je da imamo kvalitet, ali mi deluje da selektor nije pronašao prvih 11, mislim da je mnogo lutao. Nije imao tih 13,14 igrača za takmičenje u grupi. Nismo se nadali da će Tadić biti na klupi koji je naš najkreativniji igrač što se videlo protiv Engleza gde su naši igrači navikli na nešeg kapitena. Mi kad smo igrali znalo se ko je u veznom redu, da li je to Jokan ili Juga. Da li možda jedan izađe ili uđe, ali svi smo bili spremni - rekao je bivši igrač Real Sosijedada i Juventusa.

Srbija ima tri odlična napadača( Vlahovića, Mitrovića, Jovića), ali je imala samo šest šuteva na gol. Kovačević smatra da ne treba kritikovati špiceve, već da problem leži na drugoj strani.

- Napadači jednostavno žive od lopti, mislim da kvalitet naših napadača dovoditi u pitanje je besmisleno. Napadačima trebaju lopte i što više upotrebljivih imaju veća je šansa da će postići gol. Ja sam siguran da Valohović ili Mitar da imaju dve šanse jednu će da pretvore u gol. Mislim da smo se previše fokusirali na odbranu i da u napadu nismo postigli ono što smo želeli. Protiv Engleza drugo poluvreme se videlo da možemo da napravimo nešto kad je Tadić ušao. Jednostavno on je naš najkreativniji igrač i kapiten - jasan je nekadašnji fudbaler.

Nakon prvenstva povela se debata da li je možda Luka Jović trebalo više da dobije priliku i da igra od starta. Bivši igrač Olimpijakosa smatra da je to vrlo kompleksno pitanje.

- To je teško pitanje. Mi svi znamo šta je Mitrović uradio za reprezentaciju. Vlahović je za mene jedan od pet najboljih napadača u Evropi. Jović je imao oscilacije u klubu pa je evidentno da su Vlahović i Mitrović bili u prednosti. Imamo stvarno tri vrhunska napadača i to je na selektoru da odluči ko će da igra. Teško je odlučiti koga staviti, ali mi svakako nismo pravili mnogo šansi, pa mislim da je svejedno ko je bio na terenu kad nema lopti - istakao je čovek koji ima 59 utakmica za selekciju Jugoslavije.

