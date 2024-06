UŽIVO! ENGLESKA - SLOVAČKA: Slovaci KONKRETNIJI! Festival ŽUTIH KARTONA!

ENGLESKA - SLOVAČKA 0:0

Tok meča:

Prvo poluvreme:

23. minut - Englezi su tražili penal, Belingem je ubacio, Foden je srušen, ali nema kaznenog udarca. Korner za Englesku. Šutirao je Mejnu, ali preko gola.

17. minut - Žuti karton i za Belingema, oštro je startovao na Haraslina.

13. minut - Žuti karton za Kucku, sprečio je kontru protivnika.

12. minut - Kakva šansa za Slovačku, Haraslin je izašao sam ispred Pikforda, ali mu je šut izblokiran. Sterel je divno proinašao svog saigrača, a Engleska je imala mnogo sreće.

11. minut - Probudili su se Englezi, napali su, ali nemaju završni pas.

9. minut - Prilika za Engleze, Tripije je šutirao jako loše iz izgledne pozicije!

7. minut - Napali su Englezi, Slovačka se dobro brani, a Mejnu dobija žuti karton. Tek je sedmi minut meča, a Englezi već imaju dve javne opomene!

5. minut - Kakva prilika za Slovačku, Hancko je šutirao tik pored stative Pikforda!

4. minut - Opasno je bilo pred golom Engleske, ubačena lopta, Kucka je šutirao pored gola.

4. minut - Prvi žuti karton na meču, Guehi je neoprezno startovao poosle loše povratne lopte. Problem za Engleze na samom startu.

3. minut - Oprezan start meča sa obe strane, igra se na sredini terena.

1. minut - Počela je utakmica u Gelzenkirhenu!

Pre meča:

SASTAVI: ENGLESKA (4-2-3-1): Pikford – Voker, Stouns, Guehi, Tripije – Rajs, Majnu – Saka, Belingem, Foden – Kejn. Selektor: Garet Sautgejt. SLOVAČKA (4-3-3): Dubravka – Pekarik, Vavro, Škrinijar, Hancko – Kucka, Lobotka, Duda – Šranc, Strelec, Haraslin. Selektor: Frančesko Kalcona.

Fudbaleri Engleske i Slovačke od 18.00 časova u Gelzenkirhenu igraju meč osmine finala Evropskog prvenstva.

Engleska je po svemu favorit, završili su kao prvi u grupi ispred Danske, Slovenije i Srbije, ali nisu blistali i imaju samo jedan trijumf upravo protiv naše selekcije!

Sautgejtovi izabranici su glavni favoriti takmičenja, iako do sada na terenu nisu to pokazali, a videćemo kako će to izgledati u nokaut fazi prootiv Slovačke koja je jedno od iznenađenja.

Slovačka je pobedila Belgiju, izašla je kao trećeplasirana iz grupe gde su svi imali po četiri boda, a pokazali su da se ne plaše da izašu napadački protiv bilo koje selekcije.

Kurir sport

