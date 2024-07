"MORAŠ BITI ĐON-OBRAZ ZA ONO ŠTO JE TADIĆ URADIO, A PIKSI..." Čuveni Hrvat BRUTALNO ocenio debakl Orlova i ponašanje selektora!

Reprezentacije Hrvatske, kao i Srbija, završila je remijem protiv Italije učešće na Evropskom prvenstvu u grupnoj fazi, kao jedna od samo osam ekipa koja se odmah vratila kući.

U analizi učešća "Vatrenih" na velikom turniru, nekadašnji fudbaler Branko Strupar rekao je za portal Index.hr da je Srbija izgledala "posvađano" na utakmicama Evropskog prvenstva.

Nekadašnji reprezentativac Belgije i fudbaler Derbi Kauntija, Genka i Dinamo Zagreba bio je otvoren i oštar u komentarima.

"Mi smo dostojanstveno istrpeli neuspeh na Euru. Srbi su išli s previsokim očekivanjima, a imali su tešku grupu. Što je najbolje, u prvoj utakmici i porazu nisu igrali loše protiv očajne Engleske. Gledao sam Srbiju na Euru i prvo što primećujem je da im ekipa izgleda posvađano na terenu", kazao je on.

Govorio je Strupar i o izjavi Dušana Tadića da je najbolji igrač u ekipi, najspremniji, da zaslužuje da igra od prvog minuta... Kapitenove reči posle Engleske šokirale su nekadašnjeg fudbalera.

"Onda ona Tadićeva izjava nakon što nije bio starter, da je on najbolji i mora igrati. Pa, moraš biti đon-obraz ako ne startuješ, a to kažeš. To ne bi rekli Ronaldo i Mesi u najboljim danima. Takve stvari ruše atmosferu u ekipi i timski duh. Nedopustivo je i ono što je napravio njihov golman Vanja Milinković-Savić, koji se usred Eura potukao u kafiću".

Govorio je na kraju i o selektoru Draganu Stojkoviću i nazvao njegovo ponašanje "čudnim".

"Piksi je veliki egotrip, a nema kontrolu nad zvezdama. Čudno se ponašao u Nemačkoj, davao nesuvisle odgovore. Ne mogu tvrditi da je bio pijan, ali bio je jako čudan. Uglavnom, Srbi su šampioni proizvodnje nemira kada im mir najviše treba", zaključio je nekadašnji fudbaler.

