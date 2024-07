NAJVEĆA GREŠKA U ISTORIJI SRPSKOG FUDBALA: Da smo ovo uradili, bili bismo na mestu Španije! Ovakav propust je NEOPROSTIV!

Milina je gledati fudbalsku reprezentaciju Španije na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj.

foto: Sebastian El-Saqqa / AFP / Profimedia

Selektor Luis De la Fuente odlučio se za miks mladih i relativno iskusnih fudbalera, a to se pokazalo kao dobitna kombinacija. Španci na terenu deluju dominantno i silovito u odnosu na svoje protivnike. U grupnoj fazi su deklasirali Hrvatsku (3:0), a onda rutinski pobedili Italiju (1:0) i Albaniju (1:0). Silu su opet pokazali u osmini finala, kada su bili ubedljivi protiv Gruzije (4:1). Ljubitelje fudbala u četvrtfinalu 5. jula očekuje pravi klasik, duel Španije i Nemačke.

FS Španije pogodio je sa selektorom Luisom De la Fuenteom (61), kada su mu u decembru 2022. godine ukazali poverenje zamenivši Luisa Enrikea posle poraza Crvene furije od Maroka, u osmini finala Mundijala u Kataru. Iskusni stručnjak je dugi niz godina radio u mlađim kategorijama Španije, selektirao talentovane klince i spremao ih za A tim.

De la Fuente je od 2013. do 2018. bio trener selekcije do 19 godina, od 2018. do 2022 reprezntacija do 21 i 23 godine. Kada je postao šef struke u A timu Španije znao je sa kim radi i koliko vrede momci na koje računa.

foto: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia

Ogromnu većinu fudbalera sadašnje Španije čine igrači koje je selektirao upravo De la Fuente, oni iskusniji poput Rodrija, Merina, Ojarzabala, Fabijana Ruiza, Kukurelje, Karvahala, Grimalda, Le Normana, Morate, Olma... Ili oni mlađi kao što su Fermin Lopez, Feran Tores, Aleks Baena, Lamine Jamal, Niko Vilijams...

- Kao trener dolazim iz podmlatka. Naša posvećenost ljudima u koje verujemo u omladinskom sistemu nije fraza, to je uverenje - objasnio je vlastite fudbalske postulate Luis De la Fuente.

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

I tu sada dolazimo do ključne stvari, kada bismo povukli paralelu sa Srbijom. Činjenica je da Srbija kao mala zemlja nema izbor kvalitetnih fudbalera kao Španija, ali je ogroman propust što A reprezentaciju posle velikih uspeha mladih selekcija nismo poverili selektorima koji su ih vodili. Ljubinko Drulović bio je prvak Evrope 2013, a Veljko Paunović šampion sveta 2015. godine. Obojica su uz sebe imali maga fudbala kada su u pitanju mlađe kategorije, rano preminulog Milana Kosanovića. Tadašnji čelnici saveza nisu imali sluha da poverenje ukažu jednom od dvojice stručnjaka.

Danas, u reprezentaciji Srbije, na širem spisku ima ogroman broj igrača iz te dve generacije. Aleksandar Mitrović bio je prvak Evrope, titulu šampiona Evrope i sveta imaju Predrag Rajković, Miloš Veljković, Sergej Milinković-Savić, Mijat Gaćinović i Nemanja Maksimović. Prvaci sveta bili su Marko Grujić, Milan Gajić, Saša Zdjelar, Andrija Živković i Vanja Milinković-Savić.

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Ovim generacijama pripadaju Luka Jović, Nemanja Radonjić i Mihailo Ristić. Neverovatno je koliko ljudi u FSS nemaju hrabrosti i sluha da selektorsku palicu povere trenerima koji ove momke znaju u dušu, kao što svoje izabranike zna Luis De la Fuente. Možda su zato Španci tu gde jesu, a mi tamo, gde nam je mesto...

Zanimljiv je lik i trener Luis De la Fuente. Interesantna je njegova fudbalska filozofija, ali i psihologija. Prilaz igračima i ono što ponavlja pred svaki meč.

- Ulazi nas 11, izlazi nas 11 - zapovest je koju izdaje De la Fuente.

A, ona znači:

"Crveni karton je zabranjen, isključenja su smrtni greh. Pogotovo u završnici utakmice!

foto: Sebastian El-Saqqa / AFP / Profimedia

Strogo je zabranjeno bilo kakav preteran protest kod sudija, padanje na suparničke provokacije, gubitak kontrole, koji bi doveo do brojčane inferiornosti na terenu. A, mi smo bili svedoci kako srpski igrači šire ruke, previše razgovaraju sa sudijama, komentarišu jedni druge...

Luis De la Fuente ume da skuplja trofeje. Sa A timom Španije osvojio je Ligu nacija u sezoni 2022/2023, pobedivši Hrvatsku na penale. Bio je prvak Evrope sa mladom reprezentacijom Španije do 19 godina 2015. i selekcijom do 21 godine 2019. Ima srebrnu medalju sa Olimpijskih igara 2020.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Luis De la Fuente je po nacionalnosti Bask, koji se kao trener afirmisao radeći u baskijskim klubovima Atletiku i Alavesu. U timu Španije koji igra na EURO 2024 igra nekoliko fudbalera iz Baskije, ili koji su povezani sa Baskijom - Unai Simon, Aleks Remiro, Emerik Laport, Robin Le Normand, Dani Vivijan, Mikel Merino, Martin Zubimendi, Mikel Ojarzabal i Niko Vilijams.

Kurir sport

00:22 Srpski navijači u Minhenu