MILAN BORJAN OTVORIO DUŠU: Emotivna OBJABA dugogodišnjeg kapitena Zvezde!

Crvena zvezda i dugogodišnji kapiten ovog kluba, Milan Borjan, nedavno postigli su dogovor o sporazumnom raskidu ugovora nakon sedam uspešnih godina tokom kojih su ostvareni veliki rezultati, saopštili su crveno-beli.

Borjan je imao još dve godine ugovora sa Zvezdom, a prema rečima iz kluba, brzo je postignut dogovor između kluba i čuvara mreže.

Golman će oprostiti poslednju godinu ugovora, dok će Zvezda na sebe preuzeti da mu isplati sledeću godinu, čime on postaje slobodan u izboru nove sredine.

Sad se i Borjan oglasio mna društvenim mrežama i oprsotio od voljenog kluba.

"Morao sam da pustim malo vremena da prodje kako bi emocije koje su prejake mogle da se stabilizuju i kako bi mogao da napisem po neku rec koja nikada nece biti jaka da opise moju ljubav prema Crvenoj zvezdi. Crvenoj zvezdi sa svim ljudima koji je čine: saigrači, treneri, uprava, ljudi koji se bave održavanjem, kuvarice, higijeničarke i naravno nasa najveca snaga, navijaci koji svim srcem osecaju i vole ovaj grb do koske! Trudio sam se oduvek da za svakoga imam lepu reč, razumevanja i vremena da podelim i radost i tugu. Radost sam umnozavao deljenjem, a probleme rešavao u tišini. Trudio sam se da budem stub na koji su svi mogli da se oslone i kako sam srce ostavljao na terenu, tako sam naucen da dajem sebe u svakom segmentu života podjednako i Zvezdi i svojoj porodici. Najsrecniji sam jer je moj sin ponosan na mene, vidim to, a da još nije ni svestan veličine uspeha i istorije koju je ispisao njegov otac sa Crvenom zvezdom. Od svog rodjenja moj sin šest puta je podigao pehar sa Zvezdom i sedmi put u Slovačkoj. Verujem da cu biti uzor kojem može da teži i da sam njegovo detinjstvo ispunio radoscu i srecom sa Crvenom zvezdom koja mu je sve. Raduje me i to sto sam se trudio da obradujem i usrecim svu decu. Mnogo deca su dolazila iz komšiluka, ali i sa Kosova, iz dijaspore, putovali po celu noć da me zagrle i presrecan sto sam imao priliku da ulepsam njihovo detinjstvo. U mom srcu je uvek bilo i ima dovoljno mesta za sve. Suvišno je govoriti o uspesima i rezultatima koje smo napravili . Šest titula, tri duple krune, šest godina Evrope... Trudio sam se da branim i ono što je delovalo da se odbraniti ne može i Suvišno je govoriti o emocijama sa kojima se borim, koje su me ophrvale... Dovoljno je videti da mi je bilo potrebno nekoliko dana da se ohrabrim i javno progovorim o odlasku iz Zvezde, ali sve što je lepo ima kraj... Znam da sam mogao još mnogo da dam Crvenoj zvezdi, ali vazno je da čovek vidi kada je vreme da ide dalje. Srecan sam jer znam da sam ostavio svoje saigrače u dobrim rukama i u dobrom raspoloženju, navijače sa dobrim timom, i Crvenu zvezdu u nizu ispisivanja novih uspeha.

Znam da će sve biti dobro i spreman sam da u nekom novom klubu svojim odbranama donesem nove uspehe. Hvala mojim saigracima, trenerima, upravi, svim ljudima koji su zaposleni u Crvenoj zvezdi na sest sjajnih i nezaboravnih godina. Posebno hvala navijacima koji su mi uvek bili vetar u ledja, zbog kojih sam zeleo i borio se i kada mozda nisam imao snaga. Uvek sam nosio veliku dozu ogovornosti bas zbog vas kojima je Zvezda sve. Sa vama ovo putovanje ce biti zauvek zapisano ne samo u istoriji vec i u mom srcu. Hvala Vam, Zauvek Zvezdin vojnik Milan Borjan, napisao je dugodišnji kapiten Zvezde.

Kurir sport