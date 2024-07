RADE BOGDANOVIĆ NASTAVIO DA ŠOKIRA! ZNA SE KO JE TATA: Majka mu je SRPKINJA, rođen je NA BOŽIĆ, biće SRPSKI ZET!

Rade Bogdanović je gostujući na RTS-u pohvalio selekciju Slovenije kao jedinu balkansku reprezentaciju u nokaut fazi, a nakon reči o selektoru Matjažu Keku istakao je još jednog ključnog čoveka, čuvara mreže Atletika -Jana Oblaka.

- Slovenačka reprezentacija ima jednu drugu figuru pored selektora, a to je golman Oblak. On je lider te ekipe, dugogodišnji golman Atletiko Madrida, jedna persona kojoj se veruje, jedan tata u svlačionici kao što je Kompani. Meni je drago zato što mu je majka Srpkinja, rodio se sedmog januara na Božić, on je naš, pa je naš. Zato jeste lider, zato jeste najbolji.

foto: Scar Ortiz / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock

Aludirao je i na njegovu vezu sa Olgom Danilović:

- Možda je on i budući srpski zet - poručio je Bogdanović.

Kurir sport

00:11 Olga Danilović i Jan Oblak u Beogradu