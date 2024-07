"PIKSI JE POGREŠIO S TADIĆEM" Dejo Savićević ŽESTOKO OPLEO posle DEBAKLA Srbije: Upozorio sam ga još posle meča u Podgorici...

Puno bure diglo se posle debakla Srbije i eliminacije s Evropskog prvenstva već u grupnoj fazi takmičenja.

Samo dva boda iz tri utakmice i to protiv selekcija koje su dalje takmičenje završile na sledećem koraku, u osmini finala, kao i brojni skandali i sporne izjave pojedinaca, obeležili su nastup Srbije na Euru.

Posebno su diskutabilne bile izjave kapitena Dušana Tadića, a njih se, gostujući u emisiji "Sportlajt" na "Sport klubu", dotakao Dejan Savićević koji je žestoko opleo i otkrio da je Draganu Stojkoviću Piksiju već dao savet.

foto: Sven Beyrich/SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

- Ovo što se desilo sa ovim Tadićem... Mislim ja sam Piksiju govorio posle naše utakmice o Podgorici da treba da razmišlja da mu se zahvali i da nađe drugo rešenje jer on da je tu utakmicu pogledao kući kako je odigrao ovde u Podgorici bio je najslabiji na terenu od 20 i kusur igrača. Da nije ušao Vlahović i da mi nismo imali taj jedan peh da li je bio faul ili nije bio faul Crna Gora ne bi izgubila tu utakmicu - počeo je priču Savićević, a zatim u dahu nastavio:

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

- Ovako gledajući ovo Evropsko prvenstvo ne znam zašto se Tadić ljutio ako je Piksi rekao da će da ga stavi drugu utakmicu da počne, da mu treba svež, da on u 36. godini da jednu izjavu gde kaže da je najbolji i da je najspremniji. Malo... Ja sam završio karijeru sa 35 godina i znam kakav sam bio kad sam završavao karijeru i nikad to ne bih izjavio. Sa 25 godina da, sa 35 godina bih ćutao i bio bih srećan da budem u krugu reprezentacije. Piksi je pogrešio što mu se nije zahvalio pred ovo Evropsko prvenstvo. Oborio je sve te rekorde koje je ganjao, koje je trebalo da obori. Mislim da je trebalo da mu se zahvali, a posle već kad ga je poveo i rekao mu da će igrati drugu utakmicu od početka i da on to izjavi posle utakmice ja bih ga vratio kući u Beograd lagano. To bi mu bio moj odgovor.

Kurir sport / Sport klub

02:59 Dusan Tadić