SELEKTOR JE BOG U SVAKOJ REPREZENTACIJI, ALI KO JOŠ IGRA SA TROJICOM NAPADAČA: Oštre reči direktora superligaša...

Sportski direktor Čukaričkog Vladimir Matijašević komentarisao je učinak fudbalske reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu.

foto: FK Čukarićki / Ivica Veselinov

Orlovi se nisu proslavili u Nemačkoj. Pored lošeg rezultata, srpski nacionalni tim kao i na Mundijalu u Kataru imao je raznih problema nefudbalske prirode. Koji su itekako uticali na konačni rezultat.

– Stojković je fudbalska legenda. Ne mogu da pričam trenerski, jer nisam to, radim neki drugi posao. Sa mesta funkcionera mogu da kažem da ne znam ekipu koja igra sa trojicom napadača. Oni moraju da dobiju loptu od nekoga. Mislim da je to ono naše, ma možemo mi. Ne mogu, opet ništa loše da pričam. Žao mi je što nismo prošli grupu, naročito kad vidim kako igraju Englezi, Danci. Mislim da je to posledica prethodnog perioda. Da smo bili realni da kažemo nešto, napravimo rez, posle Bugarske tamo, ali i ovde u Leskovcu, zatim Mađarske, možda bi bilo drugačije - objasnio je Vladimir Matijašević i nastavio:

- Ovako, sve smo sakrivali pod tepih. I sad nam odjednom ništa ne valja. Prvi sam, povukao nogu u FSS posle ispadanja od Škotske. Mišljenja sam da direktor reprezentacije ne bi trebalo da postoji, jer se ništa ne pita. Sedi prima platu, daje neke predloge i balansira kad se „posvađaju“. Selektor je Bog u svakoj reprezentaciji. Direktor može da bude za mlađe kategorije. Bio sam tu dve godine u vreme korone, ne mogu da kažem Tumbaković je tu napravio rezultat, pobedili smo Norvešku, a onda smo nesrećno izgubili od Škotske. Ipak, to nije alibi. Rez mora da se napravi. Od tada se ništa nije promenilo, ostala je ista ekipa, došao je neko možda još neko. Eto dobili smo Portugaliju. To se promenilo.

Osvrnuo se Matijašević i na rad Saveza u mlađim kategorijama.

– Mlađe kategorije nam ne rade loše. Ne možete da očekujete u jednoj maloj Srbiji, koja jeste talentovana da omladinci, kadeti, pioniri, svi naprave uspeh. Moramo da budemo ponosni na te kadete što su napravili dobar rezultat. Gledam omladinsku reprezentaciju, mislim da smo zamenili najviše selektora u istoriji, kad je u pitanju ta selekcija. Ne pričam samo za sad, uopšteno pričam. Mora da ostane neko da proba da napravi taj sistem, ali treba naći tog pravog. Sa ovim sistemom ne možemo da napravimo čudo.

Govorio je Matijašević i o trenerima u Superligi.

- Mi u isto vreme moramo da pravimo i trenere. Eto Žarko Lazetić se sam napravio. Istrpeo ga je TSC samo prvu godinu, bio je u Milanovcu i Teleoptiku. Saša Ilić je bio kod nas, pa je otišao u Bugarsku, Grčku, sad je u Rusiji. Moramo da istrpimo trenere u tim mlađim selekcijama. Tu su sad Damjanović, Krivokapić, Luković. Čak i da nemaju neki rezultat, moramo da ih istrpimo. A, mi smo takvi da ćemo da trpimo imena, a ne i početnike. To, nije rešenje. Ako je Joca Damjanović napravio uspeh sa kadetima, onda daj mu da radi dalje, da možda uzme i neku bolju, odnosno drugu selekciju.

Pomenuo je sportski direktor Čukaričkog i strance iz bivših republika nekada zajedničke države.

– Nemam ništa protiv toga, ali sam za to da pre dam priliku nekim našim mlađim trenerima. Evo, Železničar je uzeo Savića. Mi smo ga hteli, ali se nismo dogovorili. Žao mi je, mislim da je perspektivan trener. Vratili su se Stanojević i Milojević. Lazetić je otišao i super što je tako, jer je napravio rezultat sa TSC. Nadam se da će i u Izraelu. Ima dobru energiju i filozofiju. Trebaju nam ti mlađi treneri, ali da ih istrpimo. Mi, kao Čukarički nekad to ne možemo, jer bez rezultata i mladog igrača, mi smo klinički mrtvi. FSS to može. Nama i nije problem u mlađim selekcijama, već u tom prelasku i sklapanju prvog tima – zaključio je Matijašević.

