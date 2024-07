KO POBEDI ZVEZDU I PARTIZAN ISPADA IZ LIGE: Direktor zabrinut za sudbinu kluba! Objasnio i zašto Cvetković nije otišao na Marakanu

FK Čukarički profilisao se kao klub koji identitet i ime gradi na talentovanim i mladim fudbalerima. Sportski direktor Vladimir Matijašević otkriva da će Brđani nastaviti po istom receptu i u novoj sezoni.

Čukarički se nalazi na pripremama u Sloveniji, a ekipa radi na Bledu. Sa trenerom Goranom Stanićem radi 28 fudbalera, a poštedu je dobio Milan Pavkov, koji je nedavno postao otac. Vladimir Matijašević govorio je o mnogim temama vezanim za srpski fudbal, ali i o klubu.

Posle završetka sezone Crvena zvezda je pokazala interesovanje za kadeta Mihajla Cvetkovića. Transfer na Marakanu bio je viđen, ali...

- Najgore je kad nedostaje taj potpis. Mihajlo Cvetković je dobar momak, dobar igrač, dobro dete. Njegova i želja porodice je da ostane ovde do januara kad puni 18 godina, a potom ćemo videti. Da li Zvezda, da li Evropa, da li nešto treće. Samo da je zdrav, to je najbitnije. Već je imao dve šanse protiv Celja, krenuće, polako - rekao je Matijašević.

Izvršni odbor FSS uskoro će usvojiti predlog od "dvojici bonus igrača" u Superligi.

- Uvek sam bio za to, i dok sam bio u Fudbalskom savezu Srbije. Talenat uvek izađe. Kao što vidite, kadeti uvek prave rezultate. Ali, za to sam da se prave igrači, da se ne jure rezultati u mlađim kategorijama. Lepo je kad budete evropski ili svetski prvaci u tim kategorijama, to ostaje, ali ako ne napravite pravog igrača… Primer je Austrija, išli smo logikom Ragnika, bio sam sa Draganom Obradovićem i pet trenera i pet igrača u Akademiji Salcburga. Smatram da je ta filozofija za nas dobra.

Čukarički je prošle sezone pobedio Crvenu zvezdu, pa Partizan. To je sada zabrinulo Matijaševića.

- Ranije su pričali, ko pobedi Crvenu zvezdu i Partizan, ispada iz lige. Mi smo ih pobedili, ispali smo iz Evrope. Ove godine ćemo paziti šta radimo – u šali je kazao Matijašević, i u ozbiljnijem tonu nastavio:

– Ljudi pričaju svašta. Za koga navijam, to je moja stvar i to ne krijem. Ali, uvek samo želim da Čukarički pobedi, i Zvezdu i Partizan, pa neka ispadnem iz lige. Ko nema tu želju, ne treba da se bavi fudbalom. Najjače pobedi, pa i ne moraš da budeš u Evropi. Nama su te utakmice ipak donele nešto drugo. Igračima uvek kažem, hajde da mi pobeđujemo u „malim“ utakmicama. Računao sam, izgubili smo 21-22 boda od ekipa koje su bile u plej-autu, a čini mi se 15 bodova od ekipa koje su bile u plej-ofu. Tu smo ispustili Evropu.

Govorio je Vladimir Matijašević o politici kluba sa mladim igračima, podsetio da su se na Brdu afirmisali treneri Vladan Milojević, Aleksandar Veselinović, Saša Ilić, Dušan Kerkez, Igor Matić...

- Prodali smo dosta igrača, mnogi kažu da oni ne igraju. Đole Petrović je bio godinu dana u Americi, sada brani u Čelsiju. Bogosavac igra standardno u Ahmatu, Birmančević je najbolji igrač češke lige, u reprezentaciji je Srbije, Mijailovića smo vratili u život, jedan je od najboljih prvotimaca Crvene zvezde, takođe je stigao do reprezentacije. Tedić je imao problema sa povredama… Ljudi se bave drugim stvarima, ljudi ne gledaju u svoje dvorište. Želim svim klubovima dobro, da se svi bore za Evropu, tada bi bilo najzanimljivije.

Veliki broj klubova iz Superlige Srbije renovinara stadione, ali ne i Čukarički. Na pitanje dokle je stiglo sa proširenjem, Matijašević kaže:

– Do grada! To je gradski stadion. Upravo pravimo projekat da se krene sa radovima na istočnoj tribini, to će biti uskoro. Zbog čega ne radimo hibrid? Razlog je jednostavan, jer ga nismo dobili sa grejačima. Nećemo da ga radimo bez toga. Šta ćemo onda kad dođe zima? Uništićemo ga za dve-tri godine, ako toga nema. Mehanizacija je preskupa. Ako već pravimo teren, daj da to bude kako treba.

FK Čukarički ovog leta doveo je trojicu iskusnih fudbalera, golmana Nikolu Mirkovića iz Novog Pazara, desnog beka Miloša Cvetkovića iz TSC i napadača Lazara Tufegdžića iz bugarskog CSKA.

