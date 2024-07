SKANDAL! PRVAK CRNE GORE U BOJAMA ALBANIJE! Srpski klub ODBIO da igra prijateljski meč protiv ovog tima, evo i ZAŠTO!

Veliki skandal desio se tokom jučerašnjeg dana na Zlatiboru, pred prijateljsku utakmicu ekipa Radničkog iz Kragujevca i Dečića iz Tuzija.

foto: Starsport©

Kao razlog otkazivanja meča prijateljskog karaktera, tokom priprema dva kluba na Zlatiboru, prvobitno su kao razlozi navedeni obilna kiša i padavine. Međutim, istina je skroz drugačija.

Utakmica je prema našim saznanjima otkazana na inicijativu Radničkog 1923. Čelnici kluba iz Kragujevca na vreme su shvatili o čemu se radi i nisu želeli da budu učesnici ovakvih radnji. Kurir je pokušao da kontaktira ljude koji vode Radnički 1923, ali se oni nisu javljali na brojeve telefona dostupne redakciji.

Predlog za novi grb kluba iz mesta Tuzi, na svojoj Fejsbuk stranici, objavio je potpredsednik Vlade Crne Gore i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj, prvi čovek tog gradića. On je putem svog Fejsbuk profila objavljivao fotografije sa EURO 2024, gde u nosi znamenja države Albanije i navija za tu reprezentaciju u meču protiv Hrvatske. Šovinističko i fašističko navijanje albanskih navijača, „Ubij, ubij Srbina” i „Srbe na vrbe”, još uvek nije javno osudio. Iako je UEFA žestoko kaznila FS Albanije i fudbalera Mirlinda Dakua.

Rukovodstvo prvaka Crne Gore Dečića iz Tuzija, pokazalo je na oficijelnoj stranici kluba na instagramu novi grb i boje kluba. Umesto prepoznatljivih belo-plavih boja i zvezde petokrake, novi grb ima crveno-crni kolorit i u sredini obrise brda iznad grada u zlatnoj boji. Plus, ime kluba je napisano dvojezično na latinici, na albanskom i srpskom jeziku. Novi brend kluba neodoljivo podseća na boje Albanije, a gradić Tuzi nastanjen je pretežno albanskim stanovništvom.

Ova odluka rukovodstva kluba naišla je na žestoku reakciju Srba i Crnogoraca koji žive u Tuzima. Oni podsećaju da je klub osnovan daleke 1926. godine i da promene grab i boja kluba ne mogu da se urade na ovakav način. Žestoka prepirka može se videti na instagram stranici Dečića u komentarima.

Zbog toga pokrenuta je i peticija za očuvanje trenutnog grba Dečića, a saopštenje navijača prenosimo integralno.

“Mi, dole potpisani članovi zajednice, navijači, bivši i sadašnji igrači, kao i svi prijatelji našeg kluba, podnosimo ovu peticiju s ciljem očuvanja našeg tradicionalnog grba, koji je simbol naše istorije, ponosa i tradicije već 98 godina. Fudbalski klub Dečić, osnovan 1926. godine, ima dugu tradiciju skoro jednog veka. Ime je dobio po brdu koje se uzdiže iznad samog centra Tuzi. FK Dečić je postao član Prve crnogorske lige od trenutka sticanja nezavisnosti Crne Gore, odnosno od osnivanja same lige. Sa Tuškog polja su prve fudbalske korake načinili mnogi talentovani igrači, uključujući svetskog šampiona Refika Šabanadžovića, koji je briljirao u dresu Crvene zvezde. FK Dečić je iznedrio mnoge reprezentativce i ugledne ljude koji danas zauzimaju značajne pozicije u društvu. Grb našeg kluba nije samo vizuelni simbol, on predstavlja gotovo vek bogate istorije i tradicije koja je duboko ukorenjena u našoj zajednici. Očuvanje grba je čin poštovanja prema prošlosti i zalog za budućnost. Tradicionalni grb je simbol identiteta i ponosa svih članova zajednice, navijača i igrača. Njegova promena bi značila brisanje dela naše zajedničke prošlosti i umanjenje značaja našeg sportskog i kulturnog nasleđa. FK Dečić nije samo lokalni klub; on je ambasador naše zajednice na nacionalnom i međunarodnom nivou. Promena grba bi negativno uticala na prepoznatljivost i reputaciju našeg kluba. Apelujemo na upravu kluba da odustane od planirane promene i da zajedno radimo na očuvanju tradicije i identiteta našeg voljenog kluba. Verujemo da je očuvanje originalnog grba od suštinskog značaja za našu zajednicu i buduće generacije”, naveli su oni.

foto: Printskrin

Dečić će kao prvak Crne Gore igrati u kvalifikacijama za Ligu šampiona protiv ekipe TNS iz Velsa. Sa druge strane, fudbalere Radničkog iz Kragujevca očekuje druga runda kvalifikacija za Ligu konferencije, gde će dobiti protivnika iz duela Dinamo Tbilisi – Mornar.

Članovi kluba Dečić su trojica srpskih fudbalera Nenad Gavrić, Alen Mašović i Bojan Matić. Trener je nekadašnji napadač Partizana Milorad Peković. Karijeru u ovom klubu završio je nekadašnji napadač Crvene zvezde Sanibal Orahovac, 2014. godine.

Kurir sport

00:09 Srpski navijači napravili show u centru Minhena