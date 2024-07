ŽIVEO JE NA ULICI I BIO GLADAN! ZA PARČE HLEBA SE TUKAO SA NARKOMANIMA: Tužna životna priča junaka Evropskog prvenstva

Golman fudbalske reprezentacije Rumunije Florin Nica kao dete je ostao bez oba roditelja. Živeo je u podrumu, odrastao u getu, tukao se sa narkomanima i tražio hranu na ulici.

foto: KAI SCHWOERER / imago sportfotodienst / Profimedia

Ukratko, ovako bi mogla da se opiše životna priča Florina Nice, pre nego što je počeo da trenira fudbal. Danas, ovaj momak iz Bukurešta ima 37 godina i bio je jedan od najboljih igrača Rumunije na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj.

Otac Florina Nice izgubio je život pod nerazjašnjenim okolnostima dok je on bio još beba. Potom su on i majka izgubili dom, često su se seljakali, čak i živeli na ulici.

foto: Printskrin

U takvim uslovima, teškom po život, Florinu je preminula majka kada je bio dečak. Posle toga morao je u dom, kako ne bi ostao na ulici. Govorio je Nica o svom detinjstvu i sumornom životu nekoliko puta, mada je to epizoda koju želi da ostavi kao zatvorenu knjigu.

- Dešavalo se da nekada ne osetim prste na nogama, koliko mi je bilo hladno. Patike koje sam nosio bile su šuplje, tako da sam stavljao kese na njih. Ali, to mi nije smetalo da treniram fudbal. Nisam imao izbora, trenirao sam više od ostalih, samo da bih otišao iz bede u kojoj sam bio, da bih ostvario svoj san - otkrio je Florin Nica i nastavio:

- Sa verom u Boga, sve je moguće! Nikada ne mogu da se naljutim na Boga. Zahvalan sam mu na svemu što mi je dao i na svemu što sada imam, jer sam siguran da je sve to zbog njega. Nikada me nije napustio. Čak i kada nisam verovao i kada sam osećao da gubim bitku sa ovim surovim svetom. Bog me je izvukao iz ružnog nereda u kojem sam bio.

Florin Nica dobio je poverenje selektora Edvarda Jordaneskua i u potpunosti ga opravdao na EP. Prošle sezone branio je gol turskog Gazijantepa, a ovog leta bi mogao da se okuša u nekoj jačoj ligi. O tome koliko mu je bilo teško u detinjstvu setio se jedne scene iz svlačionice.

- Sećam se da sam bio u srednjoj školi i bilo je oko 30 dece u maloj svlačionici. I sada se sećam reči tadašnjeg trenera: "Pogledajte dobro koliko vas je ovde. Od vas će samo jedan ili dvojica postati fudbaleri". A ja sam, u tim trenucima, razmišljao: "Bože, pomozi mi da budem jedan od te dvojice!". I sve vreme sam razmišljao o ovim rečima.

foto: Printskrin

Osoba koja odlično poznaje Florina Nicu jeste Pansela Manea, žena koja se starala o njemu i doprinela da postane dobar čovek i primeran sportista.

- Upoznala sam ga u jednoj ustanovi za decu bez roditelja. Tu je bilo mnogo mališana, a on je bio jedno od najlepše dece koje sam ikada videla. Florin je bio veoma problematično dete - počela je priču Pansela Manea.

Jedno vreme tokom raspusta u detinjstvu, Florin Nica je radio u pekari.

- Tri meseca je bio tamo, a trenirao je i fudbal. Kada je osvojio jednu nagradu na nekom na turniru, dobio je tortu i bio mnogo srećan. Privukla ga je činjenica da je bio u zajednici, da su mu odrasli ljudi verovali, da je bio sa nama.

Fudbal je postao njegova opsesija. Posle Steaue prešao je u Rapid, pa u Astru iz Ploeštija. Usledila je Konkordija, pa FCSB, a onda internacionalna karijera Sparta Prag i Gazijantep.

- Pitala sam ga, šta želiš da uradiš od svog života? Rekao mi je da hoće da igra fudbal. Pa, Florine, kazala sam mu, ako želiš da igraš fudbal, igraćeš fudbal, jer to je ono što želiš. Imali smo sreće da imamo prijatelja koji je bio drugi trener u ekipi Elektroaparataj. Florin je osam meseci išao tramvajem i trenirao. A, redovno i u školu. Potom je usledio odlazak u Rapid, kod trenera Lite Dumitrua. On je bio taj koji mu je otvorio put ka fudbalu.

Pansela Manea se rasplakala nekoliko puta kada je pričala o životu Florina Nice. Golman ovu stariju gospođu zove "majka" i ona je zbog toga mnogo srećna.

- To mi mogo znači. Florin je bio veoma dobro, pristojno, poslušno dete. On sada mnogo voli svoju porodicu. Ono što nije imao, preneo je na one oko sebe. On je divan čovek - rekla je kroz suze Pansela Manea i dodala:

- Uvek sam navijala za Florina, bez obzira što nisam otišla ni na jednu fudbalsku utakmicu. Uvek sam mu slala poruke ohrabrenja. Volela sam da budem sa njim kada bi gubio, kako bih ga podržala, jer kada bi pobeđivao, tada je bilo lako.

Florin Nica je oženjen, živi u srećnom braku i sa suprugom Laurom ima dvoje dece, ćerku i sina. Fudbaleri Rumunije završili su učešće na EURO 2024 u Nemačkoj u osmini finala, posle poraza od Holandije (0:3).

Kurir sport

00:46 Srpski navijači u Minhenu uoči utakmice