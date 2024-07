"BOL NE PRESTAJE, NI LEKOVIMA NE MOGU DA JE SMIRIM" Delije tuguju zbog njegove smrti - Zoranov život je obeležila VELIKA TRAGEDIJA

Ovdašnju fudbalsku javnost potresla je vest da je u 67. godini preminuo Zoran Vorotović, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde.

Njegov život obeležila je velika tragedija.

Zoran je svojovremeno bio jedan od najboljih levih bekova u Jugoslaviji. Igrao je za Sutjesku, Budućnost i Crvenu zvezdu, a onda je 2001. godine doživeo saobraćajnu nesreću koja mu je promenila život.

U razgovoru za Slobodnu Dalmaciju pre dve godine se setio nesreće posle koje je ostao invalid.

- Nisam nešto bio ni popio, kažu da sam bio ta dva i po sata i pri svesti dok su me vatrogasci izvlačili, ali sam svo to vreme osećao užasnu bol. S tom boli živim i danas, ona ne prestaje. To je ludačka bol koju ni lekovima ne mogu da smirim, a popio sam od te nesreće mnogo opioidnih analgetika, koji deluje na centralni nervni sistem poput morfijuma. Od te nesreće sam stopostotni invalid jer su mi "potrgani" mišići leve ruke, zapravo celog brahijalnog pleksusa, a ruka je slomljena na nekoliko mesta, kao i leva noga. Cela leva strana, osim donjeg dela leve noge, potpuno je nepokretna, a bolovi su nesnosni, tako da sam 23 sata u krevetu, a jedan sat u kolicima - otkrio je Vorotović 2022. godine za Slobodnu Dalmaciju, pa dodao da jedino od Zvezde dobija nešto novca:

- Ni od titogradske Budućnosti, gde sam igrao punih deset godina, ni od Fudbalskog saveza Crne Gore nikada nisam dobio ni jedan evro. Niti trenutne pomoći, a kamoli da su mi dali neki stalni prihod, a mislim da sam zaslužio da dobijem nacionalnu penziju i zbog svojih sportskih rezultata i teškog zdravstvenog stanja. Tu penziju su dobili mnogi drugi, manje poznati sportistikoji su, hvala Bogu, zdravi ljudi. Dejan Savićević, predsednik našeg Saveza, fudbalski je genije, ali mislim da je mogao za mene napraviti puno više. Zašto nije, ne znam, a i ne pitam ga! U dva navrata kada sam ga video, dao mi je po hiljadu evra i na tome mu hvala, ali od Saveza koji on vodi nisam dobio ništa. Crvena zvezda, u kojoj sam igrao godinu dana, mesečno mi uplaćuje 26 evra.

Iste godine dao je intervju i za televiziju Nikšić gde je ugostio novinare i pokazao im u kojim uslovima živi.

- Imao sam tada sve, kupio sam stan u Beogradu, par lokala, kockao sam svaki dan. Najviše sam udarao rulet, znao sam da gubim po deset hiljada maraka u petnaest minuta. Davao sam svima, častio sve, kupovao i šta mi treba i ne treba, sa mnom nikome nije bilo dosadno niti je iko bio gladan i žedan. A onda je stigla ta nesreća i sve je otišlo na moje lečenje. I stanovi, i lokali, i zarada, sve - zaključio je Zoran Vorotović.

