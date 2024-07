FUDBALSKI ZEMLJOTRES I PRAZNIK! Dva evropska klasika u četvrtfinalu Eura! Spektakularni mečevi za sve fudbalske sladokusce!

Spektakl! Tom rečju može da se opiše prvi četvrtfinalni duel na Evropskom prvenstvu Nemačkoj.

Duel Španije, koja će biti nominalni domaćin selekciji Nemačke, biće istinska poslastica za sve ljubitelje fudbala. Nemci će uz sebe imati više navijača na prepunoj Štutgart areni, mada ni Španci neće biti bez podrške. Biće to sjajan derbi, okršaj dve selekcije koje slove za favorita na EURO 2024 i pretendenta na titulu, koju su već predali Italijani.

foto: Alberto PIZZOLI / AFP / Profimedia

Duel "Crvene furije" i "Pancera" je meč dve selekcije koje za koje važi konsenzus da su najviše pokazale do sada od svih ekipa. Nema sumnje da naš očekuje možda i najbolji duel dosadašnjeg toka Evropskog prvenstva. Meč počinje u 18.00 časova, a dan pred susret govorio je legendarni veznjak Nemaca Toni Kros.

- Cilj, lični i kolektivni je da pobedimo na turniru. Imamo veliku želju u timu da prođemo dalje i uvereni smo da smo sposobni za to - rekao je Kros.

Suprotne želje ima Tonijev dosadašnji saigrač iz Reala Hoselu koji želi da pošalje Nemca u penziju.

foto: Bai Xuefei / Xinhua News / Profimedia

- Nadamo se da je ovo njegova poslednja utakmica. Utakmica nije posebna po tome što je on ovde. Ovo je četvrtfinale gde će snage odmeriti dve sjajne ekipe. Nadamo se da ćemo u petak penzionisati Krosa. Bio mi je prijatelj. Mnogo sam razgovarao sa njim i mnogo me je savetovao. On je ključan za Nemačku i bio je za Real Madrid. Moramo da budemo oprezni sa njim u petak - istakao je Španac.

Baš zbog toga što će meč biti igran u Štutgartu, domaćin će imati ogromnu podršku, pa se može reći da je Nemačka blagi favorit. Ipak, selekcija sa Pirinejskog poluostrva je pokazala najkvalitetniji i najefikasniji fudbal, pa nas zaista očekuje vrhunska predstava.

Kao što će biti zanimljiv meč Španije i Nemačke ništa manje interesantan neće biti duel Portugala i Francuske.

foto: Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Finalisti iz 2016. godine kada se turnir održao u zemlji "galskih petlova" imaju iste ambicije kao i tad. Pre osam godina slavili su Portugalci golom Edera u produžecima. Voljom žreba odlučeno je da se dve selekcije sastanu već u četvrtfinalu, pa se ovaj duel s pravom može nazvati "finale pre finala".

Ono što je zanimljivo jeste da su izabranici Didijea Dešana stigli do četvrtfinala, a da nisu postigli gol iz igre što je neverovatno za ekipu koja u svom sastavu ima igrače poput Mbapea, Dembelea, Komana, Grizmana i ostalih.

Selektor "trikolora" najavio je duel sa zemljom sa pirinejskog poluostrva kao izuzetno fizički zahtevan.

foto: aniela Porcelli / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

- Imamo kvalitet i talenat, ali ima dosta timova koji to imaju. Na najvišem nivou, postoji potreba da budemo čvrsti i naporno radimo zajedno. Svi napreduju, postoji zajednički imenitelj između svih ovih mečeva, a to su atletski intenzitet je na najvišem nivou - rekao je Dešan.

Kada je reč o Portugalcima oni su prošli "Tantalove muke" u duelu sa Slovenijom koju su izbacili tek posle penala. Bez obzira na tu partiju, Portugal u svom sastavu ima fantastične igrače koji u svakom trenutku jednim potezom mogu da reše utakmicu.

foto: Bagu Blanco/Pressinphoto/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia+

Treba samo pogledati tim koji u svojim redovima ima Kristijana Ronalda, Bruna Fernandeza, Bernarda Silvu, Palinju, Rubena Dijaza...

To misli i selektor Roberto Martinez koji je hvalio svog protivnika.

- Sada smo koncentrisani i spremni za Francusku. Veoma su jaki, ali mogu ostaviti prostora iza linija. Mogu da izazovu probleme, ali nadamo se da ćemo stvoriti više šansi. Turnir sada ima različite detalje, jer možete pobediti na penale i možete kreirati trenutke individualnog kvaliteta - jasan je Martinez.

