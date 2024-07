ZVEZDA PUSTILA U PRODAJU SEZONSKE KARTE: Velike pogodnosti i jeftinije ulaznice za one koji žele da gledaju SVE utakmica!

FK Crvena zvezda od ponedeljka, 1. jula, u prodaju je pustio Premijum sezonske ulaznice za sezonu 2024/25. Cene karata su znatno povoljnije sa brojnim novitetima i pogodnostima.

Ulaznica za SVE utakmice na Marakani

Ove sezone, navijači koji obezbede Premijum sezonsku ulaznicu, uživaće u najmanje pet evropskih utakmica, kao i potencijalnom Zvezdinom evropskom proleću. Pored toga, moći će da gledaju sve utakmice na kojima je Crvena zvezda domaćin, bilo to u Superligi, Kupu Srbije ili na prijateljskim okršajima sa nekim od najvećih klubova Starog kontinenta.

Noviteti i pogodnosti za sezonu 2024/25

Zvezda je oduvek imala neraskidivo jake veze sa svojim navijačima. I baš smo zato ove sezone klub je pripremio brojne novitete i pogodnosti koje su navijači tražili i priželjkivali, uz one već postojeće!

1. Svi navijači koji do svoje Premijum sezonske ulaznice dođu onlajn, mogu da računaju na 1.000. dinara popusta.

2. Ove godine je moguća kupovina Premijum sezonskih na 6 mesečnih rata, i to karticama Banca Intesa.

3. Navijači sa istočne i zapadne tribine mogu da na stadion uđu lakše nego ranije - koristeći digitalnu ulaznicu iz nove aplikacije.

4. Svi navijači koji žele da obezbede Premijum sezonske za sebe i tri prijatelja (ili člana porodice), ostvaruju dodatni popust od 10%.

5. Svi koji su prošle godine obnovili Premijum sezonsku ulaznicu ove godine je obnavljaju po staroj, prošlogodišnjoj ceni.

6. Uz Premijum sezonsku, svi navijači kupuju i članarinu - a samim tim dobijaju i značajne popuste u Red Star Shop-u i kod klupskih partnera.

7. Sredstva od obnove i kupovine članarine ove sezone se direktno usmeravaju u obnovu terena Zvezdine omladinske škole.

Više utakmica - niže cene

Cene Premijum sezonskih ulaznica FK Crvena zvezda za sezonu 2024/25:

Severna tribina:

Obnova - 9.500 RSD

Kupovina - 11.900 RSD

Istočna tribina:

Obnova - 15.500 RSD

Kupovina - 17.900 RSD

Zapadna tribina:

Obnova - 19.500 RSD

Kupovina - 21.900 RSD

Tribina Siniša Mihajlović:

Obnova - 33.000 RSD

Kupovina - 55.000 RSD

Broj Premijum sezonskih ulaznica je ograničen, pošto je dostupno samo 15.000 karata. Paketi za evro-takmičenje biće dostupni od septembra, u ograničenom kapacitetu od samo 10.000. Ovaj broj će se potencijalno povećati za broj neprodatih Premijum sezonskih ulaznica. Paket karata za evro-takmičenje će uključiti samo četiri utakmice u grupnoj fazi, a cena će biti približna ceni Premijum sezonskih. Samim tim, Premijum sezonske ulaznice su ubedljivo najpovoljnija opcija gledanja vrhunskog fudbala na stadionu Rajko Mitić - i to od starta do kraja sezone!

Navijači koji su prošle sezone kupili Premijum sezonsku ulaznicu i žele da sačuvaju svoje mesto na stadionu treba da obnove svoju sezonsku do prve domaće utakmice u Superligi, 20. jula. Naravno, obnova Premijum sezonskih je moguća i nakon tog datuma, samo što nakon njega iz kluba kažu da ne mogu bilo kome da garantuju da će njihovo mesto ostati dostupno.

Sam proces onlajn obnove ili kupovine Premijum sezonskih ulaznica je od ove sezone dodatno pojednostavljen i traje samo tri minuta! Na ovom linku pogledajte kako možete obezbediti svoju sezonsku onlajn: https://crvenazvezda.iticket.rs/sr.html

Navijači kojima je potrebna pomoć pri onlajn kupovini mogu istu da dobiju u promenoaru pored Servisa za članstvo na stadionu Rajko Mitić. Svi koji žele da svoju Premijum sezonsku obezbede uživo, to mogu da urade u Servisu za članstvo i to od 1. do 7. jula između 10 i 19 časova, a posle 8. jula između 10 i 18 časova. Više informacija na 011/3675-162, 011/3675-163, ili preko office@budideozvezde.rs.

