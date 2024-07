ROBOTI NAM DONOSE KAFU, A NE ZNAMO ŠTA JE PENAL! Frka na EP zbog SPORNE odluke sudije, selektor Nemačke ZAGRMEO: Išla je ka golu!

Uspela je Španija golom u 119. minutu da šokira celu Nemačku i da izbaci domaću selekciju sa Evropskog prvenstva, ali osim o sjajnom fudbalu pričaće se mnogo i o penalu koji nije dosuđen.

Džamal Musijala je pogodio Marka Kukurelju u ruku i iako je španski bek vrlo jasno udario loptu rukom sudija Entoni Tejlor nije ni pomislio da pokaže na belu tačku.

Engleski arbitar čak nije ni otišao da pogleda snimak te situacije.

Posle meča selektor Nemačke Julijan Nagelsman je istakao da je potrebno revidirati pravilo kada je u pitanju igra rukom u šesnaestercu i naglasio je da smatra da njegov tim nije trebalo da ispadne sa takmičenja.

"Kada se to desilo nisam mogao lepo da vidim situaciju i mislio sam: 'Nadam se da je penal', dok su Španci mislili: 'Nadamo se da nije penal.' Nakon toga video sam na televiziji situaciju jasnije, ali u tom momentu sam samo to mogao da mislim. Imali su više streće nego mi. Postoji pravilo i nadam se da ovo nije pogrešna odluka. Primenili su pravilo i nije bio penal, ne osećam se prevareno. Za mene je pitanje zašto se ne napravi praktičnije i logičnije pravilo o igranju rukom. Kažem to generalno za sadašnji fudbal", rekao je Nagelsman i dodao:

"Pogledate ruku i ona je u prirodnom položaju, ali je možda malo niže ili malo više. Postoje ljudi sa većim mišićima, drugačijim pokretima... Ne razumem zašto ne uzimamo u obzir šta se dešavalo sa loptom. Musijala je šutnuo ka centru Štutgarta i udarila je u ruku, neću više ništa reći. Ali je išla ka golu. Po mom mišljenju treba gledati da li ona ide nebu pod oblake ili u gol. U jednom slučaju je penal, u drugom nije. Ako ide na tribine, nije penal. Pravilo treba da bude jednostavnije. Ne možemo da pričamo o namerama. Moramo da vidimo gde lopta ide. Imamo 50 robota koji nam donose kafu, treba nam i veštačka inteligencija koja će da proceni gde lopta ide", jasan je bio selektor Nemačke.

