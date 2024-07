GOLEADA I PORAZ! Čukarički izgubio od Triglava, prvi neuspeh tima sa Banovog brda na pripremama u Sloveniji!

Fudbaleri Čukaričkog doživeli su prvi poraz na pripremama na Bledu i od tima sa Banovog brda bio je bolji slovenački Triglav rezultatom 3:2 (1:1).

Trener Goran Stanić odlučio se da promeša karte, pa je na startu meča izveo sledećih 11 fudbalera:

Kaličanin - Rogan, Mirosavić, Stojanović, Serafimović - Milojević, Sisoko - Mitrović, Ergelaš, Subotić - Tedić.

Za razliku od meča protiv mađarske ekipe MTK (1:1), prvo poluvreme utakmice protiv Triglava bilo je veoma dinamično. Već u prvom minutu odličnu priliku imao je Ergelaš posle asistencije Tedića, ali je golman slovenačkog tima Sorčan sjajno reagovao i odbranio.

Šest minuta kasnije Subotić je iskoristio odličnu akciju i doveo Čukarički u vođstvo, a posle njega prilike su imali i Sisoko i Tedić, ali je ostalo 1:0. Triglav je znao da iskoristi to što su fudbaleri Čukaričkog promašili, pa je preko Horvata uspeo da izjednači iz prve prilike u 32. minutu. Do kraja poluvremena Horvat je imao još jednu priliku za slovenački tim, a Mihajlu Cvetkoviću, koji je u međuvremenu ušao u igru, opravdano je poništen pogodak zbog ofsajda.

Na startu drugog poluvremena Triglav je promenio veći deo tima, dok je Čukarički to uradio u 60. minutu. Na prvi gol u nastavku čekalo se do 68. minuta kada je Mihajlo Cvetković iskoristio kiks golmana slovenačkog tima, oduzeo mu loptu dodao do Mela koji je samo ubacio u praznu mrežu.

Melo je mogao da se proslavi, imao je još tri odlične šanse u 73. i 76. minutu, ali nije iskoristio šut sa distance, a potom ni novu asistenciju Cvetkovića, da bi u 79. minutu zakasnio na centaršut Nikčevića.

Samo minut kasnije - šok za Čukarički! Pukla je kontra Triglava, a Tama je savladao Mirkovića za 2:2. Zaigrao je tim Gorana Stanića bolje, Tufegdžiću je poništen pogodak zbog ofsajda, a i Cvetković je imao priliku, ali umesto novog vođstva Čukaričkog usledio je preokret. Triglav je dva minuta pre kraja preko Vidovića došao do gola za 3:2 i naneo prvi poraz beogradskoj ekipi na pripremama na Bledu.

Pored poraza ono što sve može da zabrine je i povreda Ergelaša koji je teren napustio pre kraja meča, a naredni dani pokazaće koliki je stepen iste.

Naredni meč Čukarički će igrati protiv azerbejdžanskog Sabaha 10. jula u Ljubljani, a dan kasnije rival će biti mađarski Fehervara u Kranjskoj Gori.

