FSS OSTAO U ČUDU ZBOG POBUNE PARTIZANA! Stigao hitar odgovor crno-belima: Odluka je doneta u interesu celog srpskog fudbala!

Fudbalski savez Srbije oglasio se u nedelju ujutru saopštenjem putem zvaničnog sajta.

FSS istakao "čuđenje" zbog odluke Partizana da ne podrži promenu pravila i povećanje broja bonus igrača za narednu sezonu koja počinje 20. jula.

Od naredne sezone svaki tim će u startnoj postavi morati da ima barem dva bonus igrača, odnosno dva srpska fudbalera mlađa od 22 godine. Nakon što je doneta odluka, iz Humske su se oglasili u subotu.

Sada je stigao odgovor FSS-a.

"O predlogu za promenu pravila i povećanje broja bonus igrača za predstojeću sezonu diskutovalo se u Zajednici Super i Prve lige Srbije. Odluka koju su podržali svi klubovi osim FK Partizan, i koja je prosleđena na usvajanje Izvršnom odboru Fudbalskog saveza Srbije, rezultat je temeljne analize i konsultacija sa stručnjacima i predstavnicima klubova, a čvrsto verujemo da će doneti maksimalnu korist razvoju srpskog fudbala.

Pružanje šanse što većem broju mladih igrača da se dokažu na terenu i steknu dragoceno iskustvo igranja u seniorskoj konkurenciji u skladu je sa našom strategijom podrške talentima i unapređenju kvaliteta domaćeg takmičenja, kao i jačanju konkurencije za mesta u A reprezentaciji Srbije.

Čudi nas ishitrena reakcija FK Partizan, jer odluka o povećanju broja bonus igrača, pored toga što je u interesu celokupnog srpskog fubala, pre svega ide u prilog klubovima koji će imati priliku da razvijaju sopstvene igrače i stvaraju snažne temelje za budućnost.

Fudbalski savez Srbije će uvek podržati predloge i odluke koji imaju za cilj jačanje i dalji razvoj fudbala u našoj zemlji", navedeno je u saopštenju FSS-a.

foto: Starsport

Podsetimo, o promeni pravila vezano za bonus igrače govorio je Aleksandar Stanojević, na svojoj "povratničkoj" konferenciji u Humskoj.

"Nisam fan toga. Ako pričamo o srpskom fudbalu, ako kažete danas "ispostavite bonus za 15 dana", malo je neprofesionalno i nekorektno. Ako bude bonus od 23 godine, mislim da to nema smisla, kao ni to da bonus bude stranac koji igra za drugu reprezentaciju. Mi jesmo za to, ali ajde da to ide redovnim putem, da bude izglasano za sledeću sezonu da imamo vremena da se pripremimo. A, ne ovako, da klub kupi igrača 2004. godište, a onda bonus bude 2002. godište. Da vas podsetim... i kada nije bilo bonusa igrao sam sa dva, tri igrača od 19 godina", poručio je Stanojević 13. juna, kada je zvanično promovisan u novog-starog trenera crno-belih.

Bonus video:

00:26 Predsednik FSS Dragan Džajić stigao u Auzburg