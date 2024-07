LJUBITELJI FUDBALA NE MOGU DA SAKRIJU SUZE! "Odjavio se" Toni Kros! Njegova OPROŠTAJNA poruka KIDA DUŠU!

Legenda svetskog dudbala Toni Kros je otišao u zasluženu penziju. Nije Toni uspeo da sa svojom Nemačkom osvoji titulu šampiona Evrope u svom poslednjem takmičenju u karijeri, ali je osvojio toliko trofeja, da ne mogu svi da stanu u jednu prostoriju.

Meč protiv Španije u četvrtfianlu EURA bio mu je poslednji u karijeri, a kada je sabrao utiske, usledila je oproštajna poruka.

- Pa, to bi bilo to. Međutim, pre nego što počnem da odmaram i bar pokušam da shvatim šta se sve desilo u prethodnih 17 godina, ne želim da propustim priliku da se zahvalim svima koji su me prihvatili onakvog kakav jesam. Hvala svim mojim navijačima širom sveta na bezuslovnoj podršci. Hvala svim mojim klubovima i trenerima koji su verovali u mene. Hvala svim mojim saigračima što su činili da se osećam dobrodošlim bilo kada. Hvala mojim prijateljima što su uvek bili iskreni prema meni, bez obzira na to koliko sam postao uspešan. Hvala mojim agentima, koji su mi postali prijatelji. Hvala mojim roditeljima koji su me na najbolji mogući način spremili i pomogli mi da shvatim šta je moj san. Hvala mom bratu Feliksu, koji je uvek bio moj najveći fan. Hvala mojoj deci koja su mi uvek bila najveća motivacija da da, sve od sebe, jer ništa nije bolje nego kad vidite vašu decu da su ponosna na svog tatu. Hvala mojoj prelepoj ženi Džesiki što je bila to što jeste. Nemoj nikad da se menjaš, jer ovaj uspeh ne bi bio moguć bez tebe. To je naš uspeh! Na kraju, poslednje, ali ne i najmanje važno: Hvala fudbale! Ti prelepa igro. I... nema na čemu. Gotovo, kraj - napisao je Toni Kros.

Za Real je odigrao 464 utakmice, postigao je 28 golova, a 98 puta asistirao. Za reprezentaciju Nemačke ima 113 nastupa i 17 golova, a 2014. je u Brazilu osvojio Svetsko prvenstvo kao jedan od ključnih igrača reprezentacije Joakima Leva.

U dresu Real Madrida je po četiri puta osvojio La Ligu i Ligu šampiona, dok je sa Bajernom tri puta bio prvak Nemačke i jednom Evrope.

Karijera za pamćenje pravog fudbalskog umetnika.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

00:26 Novak Đoković na terenu