SKANDALOZNA SMENA SELEKTORA OSTAVILA SRBIJU U ŠOKU: Nije dobio otkaz, DAO GA JE! Predsednik FSS je OVO tražio od njega!

Nekadašnji srpski i jugoslovenski fudbaler, Milan Radović, prisetio se slučaja Slavoljuba Muslina u reprezentaciji Srbije.

Njegov odlazak sa pozicije selektora zapamćen je kao veliki skandal zato što je do njega došlo nakon što su Orlovi izborili plasman na Svetsko prvenstvo u Rusiji.

Bila je Srbija prva u kvalifikacionoj grupi D sa 21 bodom od mogućih 30 uz šest pobeda, tri remija i jednim porazom.

Ali, potom je usledio šok - Muslin je smenjen desetak dana nakon utakmice protiv Gruzije na stadionu Rajko Mitić.

Gol Aleksandra Prijovića i pobeda rezultatom 1:0 garantovala je odlazak u Rusiju, ali nedugo nakon toga došlo je do smene.

Puno se pričalo o zaista neverovatnoj odluci, a Radović se sada prisetio čitave situacije.

"Znate koja je najveća greška napravljena u srpskom fudbalu? To što je Muslin otišao sa mesta selektora. I samo da znate, on nije dobio otkaz, nego je dao otkaz! Reći ću vam i zbog čega... U pitanju je Sergej Milinković-Savić, je l' tako? To znate? Rečeno mu je, ako on ne bude u avionu za Rusiju - ti si smenjen. Tako mu je poručio Kokeza... E, Muki je tad rekao ja dajem ostavku, a vi idite šta ćete. To je cela istina. Sve se to događa pred pripremne utakmice u Kini", rekao je Radović u razgovoru za "Mozzart sport" i dodao:

"A Muki je Sergeju dao šansu, nije da nije. Je l' tako? Odlučio se za Tadića. To je bilo legitimno, njegova odluka".

