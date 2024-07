MARKO NIKOLIĆ OTVORIO DUŠU PRED MEČ SA PARTIZANOM: "RANO JE da me zovu LEGENDOM"

Fudbalski klub Partizan se nalazi u Rusiji, a u sklopu priprema za novu sezonu odigraće izmešu ostalog i meč protiv CSKA iz Moskve.

"Armejece" sa klupe predvodi bivši trener crno-belih Marko Nikolić koji je gostovao u Partgizanovom podkastu, a dotakao se mnogih tema.

Pre svega je objasnio da ne želi da ga zovu legendom, da još uvek nije zaslužio taj status.

- Ne volim tu reč legenda, jer ja imam 44 godine. Legende su Moca Vukotić i ljudi koji su odigrali po 700-800 utakmica za Partizan. Pa, kada se jednom vratim, a to jeste moja želja, da ponovo treniram Partizan... Kada će to biti, sada sigurno ne. Ali, kada budem došao na 300-400 utakmica kao trener crno-belih, onda možemo da pričamo na tu temu - počeo je Nikolić.

Prisetio se sezone kada je osvojena titula prvaka Srbije 2017. godine...

- Strašna sezona! Sad se naježim, ma svaki put se naježim kada pričam o toj njoj. To je bio neverovatan niz od 33 ili 37 utakmica bez poraza, ne znam ni ja. Ali, manje je bitna statistika, a mnogo je važnija energija i emocija koja je bila u toj sezoni. Živelo se za uspeh i on je morao da dođe. Bilo je uspeha gde god sam radio u svojoj karijeri, ali 2017. je ipak najdraža i najlepša sezona u mom životu! Ne samo zato što su mi to bili prvi trofeji u karijeri, a volšebno su mi izmakli u prvom mandatu. U stvari, nisu mi izmakli, nego sam bio sprečan da idem do kraja. Ali, neka kosmička sila sve ujednači na kraju. Vratilo se sa kamatom, u pozitivnom smislu - dodaje Nikolić.

Samo lepa sećanja ima na tu sezonu.

- Nismo imali prava ni na jedan kiks te sezone. To nas je držalo u tonusu. Imao sam ludačku veru, kojom sam zarazio ljude oko sebe. Bilo velikih iskušenja, ali nisam dozvoljavao da se upadne u bilo kakvu nervozu. Nego je cilj bio da energijom, kvalitetom, posvećenošću izdržimo sve. Imali smo i ogromnu podršku navijača. Za mene nije bitno koliko je ljudi na stadionu, nego kakva je energija. A, mi smo sve vreme osećali neverovatni podršku. Kada se setim nekih gostovanja, kao onaj Niš na kraju, to je za antologiju. Zato apelujem na navijače da uvek budu uz svoj tim i da dolaze u što većem broju - zaključio je Nikolić.

