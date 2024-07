REVOLUCIJA VILJAŠ BOAŠA U PORTU! Šok potez ostavio sve navijače "zmajeva" u neverici, uručio OTKAZ legendarnom fudbaleru!

Portugalski fudbaler Pepe pre dva dana ostao je bez prolaska u polufinale Evropskog prvenstva pošto je njegov Portugal ispao od Francuske u četvrtfinalu na penale.

To nije jedina loša vest koja je zatekla legendarnog defanzivca, jer je klub sa "Dragaa" objavio da je uručio otkaz 41-godišnjem fudbaleru.

Porto je na svojim društvenim mrežama objavio sliku sa svim peharima koje je Pepe osvojio u dva mandata.

foto: EPA/ESTELA SILVA

- Istorija govori sama za sebe - glasila je oproštajna poruka "zmajeva".

Portugalac je u igrao za plavo-bele od 2004. do 2007. i on 2019. do 2024. godine.

Ovo je samo nastavak rekonstrukcije koju je novi predsednik Andre Viljaš Boaš počeo da pravi, jer je nedavno uručio otkaz i doskorašnjem treneru Seržu Konseisau.

foto: EPA/MATTEO BAZZI

Viljaš Boaš je na funkcinji nasledio čuvenog dugogodišnjeg predsednika Žorža Nuna Pinta koji je bio na čelu kluba pune 42 godine.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

00:58 Fudbal se vraća kući