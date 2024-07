ZA NJEGA ĆE SE TEK ČUTI: Andrej Subotić otvorio dušu: "Imam sve preduslove da se dokazujem i da se borim za svoj status"

Prošle sezone Čukarički nije izborio plasman u Evropu, ali je u prvi plan na veliku scenu izbacio još dva dečaka iz svoje Omladinske škole, Igora Miladinovića i Mihajla Cvetkovića.

Stručni štab Brđana imao je tu privilegiju da na ove pripreme povede najtalentovanije dečake iz omladinskog pogona, među njima ovoga puta na Bledu su: Vladan Čarapić, Vojin Serafimović, Lazar Stojanović, Veljko Mirosavić, Stefan Mitrović, Marko Arsović, Mihajlo Cvetković, Andrej Subotić…

Zanimljivo, u dosadašnjim prijateljskim utakmicama tokom priprema u Slovniji golove su, između ostalog, postizali upravo i omladinci, najpre Marko Arsović, potom i Andrej Subotić.

foto: FK Čukarički

I sigurno je da će na njih dvojicu, ali i sve ostale, šef struke Goran Stanić moći da računa u budućnosti, na neke već u sezoni koja će početi za deset dana.

– Ovo su mi prve pripreme sa prvim timom. Bio sam ranije na nekoliko treninga, bio sam u protokolu za meč poslednjeg kola prošle sezone protiv Crvene zvezde, ali nisam debitovao. Želeo bih pre svega da istaknem da je privilegija i zadovoljstvo biti sa ovim momcima u Sloveniji, za sve nas iz omladinskog pogona ovo je nemerljivo iskustvo – kazao je Andrej Subotić, ofanzivni vezista Čukaričkog, koji je potom izneo prve utiske sa priprema na Bledu:

– Smatram da sam se dobro uklopio, ali sve ja zasluga stručnog štaba i saigrača, koji mi mnogo pomažu, u svakom trenutku, ne samo na treninzima i utakmicama. Imam sve preduslove da se dokazujem i da se borim za svoj status. Svi igrači mi pružaju podršku, ali ako moram nekog da istaknem, to su Đorđe Ivanović, kapiten Marko Docić i Stefan Kovač. Na terenu konkretno, najviše mi priča Kovač, ima i pohvala i zamerki, ali sve je dobronamerno. Nadam se da će kritika vremenom biti sve manje – nasmejao se Subotić.

foto: FK Čukarički

Talentovani omladinac Brđana istakao je da je gledao sve mečeve prvog tima, čiji je član na ovim pripremama, a istakao je i koja mu je primarna pozicija na terenu.

– Gledao sam gotovo sve utakmice prvog tima, najviše pažnje sam obraćao na momke koji igraju na mojoj poziciji, možda najviše baš Igora Miladinovića. Nadam se da ću uskoro i ja imati ulogu u prvom timu.Moja primarna pozicija je predni vezni, polušpic, ali mogu da igram i krilnog napadača, levo ili desno, u zavisnosti od zahteva trenera.

Iako još nema punih 18 godina, Subotić ima već zavidan staž na Banovom brdu.

– U Čukaričkom sam konstantno već tri i po godine, a ranije sam dolazio na treninge i turnire. Prvi put sam belo-crni dres obukao na jednom turniru u Bugarskoj, šef mi je tada bio Zdravko Rauković, tada sam imao 12 godina. Čukarički me je i video na jednom od turnira na kojima sam igrao za tim iz rodne Gradiške, mesta u Republici Srpskoj, konkretno učinio je to Đorđe Aćimović Đulika. Kontaktirali su moje roditelje, i od tada sam na Banovom brdu. Sada već mogu da kažem da sam „dete Čukaričkog“. Iskreno, ovaj klub osećam kao svoj.

Na pitanje ko mu je fudbalski idol, Subotić je dao kratak i prilično koncizan odgovor.

– Definitivno, Kristijano Ronaldo. O fudbalskim kvalitetima je izlišno govoriti, ali mi se najviše sviđa njegov mentalitet, kao i celokupno ponašanje najboljeg igrača na svetu.

Subotić je godinama unazad deo nacionalnog tima Srbije u svom godištu.

– Nema većeg zadovoljstva od nastupa u dresu sa nacionalnim grbom. Poslednje što smo igrali je Evropsko prvenstvo do 17 godina, eliminisani smo od Poljske u četvrtfinalu. Nadam se i verujem da ću biti i deo nacionalne selekcije do 19 godina, takođe pod komandom selektora Aleksandra Lukovića. Čekaju nas najpre kvalifikacije za kontinentalni šampionat u Zagrebu, moraćemo dobro da se pripremimo.

Ne želi Subotić da razmišlja previše unapred, niti da govori u kojim bi ligama želeo da nastavi karijeru posle Čukaričkog.

– Na meni je da radim i da se dokazujem. Sve će biti napravljeno u dogovoru sa klubom, svakako da bih voleo da debitujem u prvom timu, ali nežu žuriti. Prošle godine nismo osvojili titulu u Omladinskoj ligi Srbije, nedostajalo nam je nekoliko bodova, voleo bih da pomognem ekipi da to učini u sezoni koja je pred nama. Opet, borim se za svoj status u prvom timu, a vreme će pokazati šta će se dogoditi. Za mene, kao i za svakog mladog igrača, najbitnije je da igram – kazao je Subotić, koji je potom nastavio:

– Apsolutno sam fokusiran samo na ove pripreme. Uopšte ne razmišljam o bilo čemu drugom, samo želim da se ovde dokažem. Imam veliku podršku i od čitavog stručnog štaba, osećam da veruju u nas mlađe igrače i to nam mnogo znači. Direktori Matijašević i Grkinić su me takođe savetovali, da se opustim, da pokažem šta znam i da se ne plašim ničega. Takođe, i da se ne plašim greške, da su tu stariji igrači i da će me oni usmeravati. I zaista je takav slučaj na pripremama na Bledu.

foto: FK Čukarički

Veliki broj momaka iz omladinskog pogona je na pripremama zajedno sa Subotićem, koji ističe da mu je zbog te činjenice u Sloveniji neuporedivo lakše.

– Mnogo je lakše s obzirom na činjenicu da je dosta momaka iz omladinaca ovde. Dugo se poznajemo, igrali smo zajedno, prirodno je i da nastavimo svoj put u prvom timu.

Na prijateljskim mečevima koje je Čukarički igrao u pripremnom periodu, Subotić je imao priliku da na svojoj koži oseti razliku između omladinskog i seniorskog fudbala.

– Iskreno, u prvom kontrolnom meču koji smo igrali još u Beogradu protiv IMT-a, bilo mi je izuzetno teško. Ovde u Sloveniji je već mnogo, mnogo lakše, privikavam se polako. Nadam se da sam uspeo da pokažem neke od svojih kvaliteta.

A često je Subotić zadavao glavobolje protivničkim igračima, koji su ga nebrojeno puta faulirali na svojoj polovini terena.

– Samo neka bude tako i ubuduće – kazao je na kraju razgovora jedan od bisera Omladinske škole Čukaričkog Andrej Subotić.

Kurir sport