DEŠAN VERUJE U MBAPEA: Kilijan će dati sve od sebe!

Selektor fudbalske reprezentacije Francuske Didije Dešan rekao je danas da će kapiten ekipe Kilijan Mbape, uprkos lošoj formi na Evropskom prvenstvu, dati sve od sebe da bude na najboljem niovu u predstojećoj polufinalnoj utakmici protiv Španije.

"Uveren sa da je Kilijan, u svojoj glavi, kao i svi ostali igrači, od početka u punoj brzini", rekao je Dešan.

Mbape, koji je slomio nos u prvoj utakmici u Nemačkoj, nedavno je priznao da na turniru ne igra onako kako se očekuje. On je postigao jedan gol, iz jedanaesterca, promašio je nekoliko izglednih prilika, a u četvrtfinalu protiv Portugala, tražio je da bude zamenjen uoči drugog produžetka.

"Izlazio je iz skoro 110 minuta igre, već u produžetku je bilo malo komplikovano za njega, pa nema svrhe, čak iako je Kilijan, da ostaje u igri ako nema dovoljno fizičke snage", naveo je Dešan.

foto: Angelos Tzortzinis / AFP / Profimedia

Selektor je podsetio na situaciju u kakvoj je bio Mbape na početku Evropskog prvenstva, pošto na kraju sezone nije igrao za Pari Sen Žermen.

"Tokom priprema je takođe imao problema sa leđima. A tu je i trauma od slomljenog nosa. On je i dalje ovde, mora to da svari i navikne se na zaštitnu masku, ali siguran sam da će sutra, kao i cela grupa, uraditi sve da bude na najboljem nivou", naveo je on.

Francuski reprezentativac Adrijen Rabio rekao je da se igrači podržavaju među sobom.

"Tačno je da su Antoan (Grizman) i Kilijan malo manje sveži. Ali mi smo tu da ih poguramo. Mi smo 100 odsto uz njih, oni su igrači koji mogu da unesu promenu u svakom trenutku, imaju nešto dodatno. Biće nam potrebni do kraja, posebno da uđemo u finale i pobedimo", naveo je Rabio.

Fudbaleri Francuske igraju u utorak od 21 čas u Minhenu protiv Španije, u polufinalu Evropskog prvenstva.

Drugo polufinale na programu je u sredu od 21 čas u Dortmundu, gde će igrati Engleska i Holandija.

