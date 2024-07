MURINJO UDARIO NA PORTUGALSKE VETERANE! Žoze imao poruku za Ronalda i Pepea: Njegove reči ZAPALILE javnost!

Fudbalska reprezentacija Portugala nije se proslavila na Euru i turnir je završila već u četvrtfinalu porazom od Francuske na penale. Čuveni Žoze Murinjo zapalio je javnost rečima o selekciji Portugala, ali i veteranima Pepeu i Kristijanu Ronaldu.

- Portugalija nije igrala dobro, bez obzira na to što je stigla do četvrtfinala. Očekivao sam više i osećao sam da Portugalija može više. Kvalitet ekipe je ogroman, ali to na Euru nismo videli - rekao je Murinjo za Sport TV, pa se osvrnuo i na pripremni meč uoči šampionata u kom su Portugalci poraženi od Hrvata (1:2):

foto: Fabrizio Andrea Bertani / Zuma Press / Profimedia

- Bio sam na toj utakmici. Nisam imao dobar predosećaj. Ekipa nije pokazala uverljivu igru, a onda je došao trenutak istine. Pred selekcijom Portugalije je sada Svetsko prvenstvo, osim za dva veterana - dodao je Murinjo, a portugalski mediji prenose kako je logično da je aludirao na Pepea i Kristijana Ronalda.

