ČUVENI FUDBALER POSTAO SELEKTOR! Legenda preuzela reprezentaciju Velsa

Kreg Belami, bivši napadač Liverpula, imenovan je za novog trenera fudbalske reprezentacije Velsa, saopštio je Fudbalski savez Velsa.

Belami (44) nasledio je Roba Pejdža.

Pejdž je dobio otkaz pošto nije uspeo da svoj tim kvalifikuje za sadašnje Evropsko fudbalsko prvenstvo u Nemačkoj.

On je bio trener kad je tim Velsa dospeo do osmine finala Evropskog prvenstva 2020. i do Svetskog prvenstva 2022. u Kataru.

Belami je bivši reprezentativac Velsa i bivši igrač Liverpula i Njukasla u Premijer ligi.

Bonus video:

00:28 Nole i Nejmar igraju fudbal na ulicama Monte Karla