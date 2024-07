TRENER ČUKARIČKOG IZNEO UTISKE SA BLEDA! Goran Stanić: Zadovoljan sam učinjenim, idemo uzlaznom putanjom!

Čukarički privodi kraju letnje pripreme u Sloveniji, četvrtu godinu uzastopno Brđani su na Bledu, gde imaju maksimalne uslove za trening. Uslovima je zadovoljan i trener Čukaričkog Goran Stanić.

– Slobodno mogu da kažem da su uslovi koje ovde imamo fantastični, od hotela, do terena za treninge koji je samo naš, do rivala. Do sada sam više nego zadovoljan, za ovaj deo priprema. Odigrali smo i četiri prijateljska meča, od kojih je jedan nažalost prekinut zbog loših vremenskih uslova. Ali, i tada smo popodne odradili odličan trening. Za sada sve ide po planu, vidim da je tako po igri, po fizičkoj spremi i taktičkim zahtevima, sve ide uzlaznom putanjom – kazao je šef struke Čukaričkog Goran Stanić.

Prvi poraz u Sloveniji belo-crni su doživeli od verovatno najslabijeg rivala, lokalnog drugoligaša Triglava (2:3).

– Uvek volim da pobeđujem, ali utakmica protiv Triglava je došla posle zahtevnog meča protiv MTK-a, 24 sata ranije rival nam je bila vrlo kvalitetna mađarska ekipa. Igrači su bili prilično umorni, ali bilo je dosta dobrih momenata, odrađenih stvari koje smo vežbali prethodnih dana. Jesmo izgubili, ali i u porazu može da se izvuče dosta dobroga. Rekao sam igračima da moramo da idemo dalje, da moramo da pojačamo rad. Još dosta stvari treba da se odradi i ovde na Bledu, i uopšte u poslednjoj nedelji pred početak sezone.

Na čemu će biti akcenat poslednjih dana priprema u Sloveniji?

– Imamo još četiri dana ovde, većinom ćemo se bazirati na taktičkom planu i pravljenju igre, što je po mom mišljenju najteže u fudbalu. Počeli smo neke od tih stvari da radimo i ide u dobrom pravcu. Starosedeoci već znaju šta se od njih očekuje, mladi igrači odlično rade, a pohvalio bih i trojicu novajlija, koji daju veliki doprinos – pohvalio je igrače Stanić.

Veliki broj mladih igrača, posebno onih koji su prošle sezone nastupali u Omladinskoj ligi Srbije, ovoga uta je na pripremama sa Čukaričkim.

– Tako i treba da bude. Verujte mi, iako neka od ove dece prolaze prvi put ovako jake i organizovane pripreme, sve to odlično podnose, slobodno mogu da kažem da su bara-bar sa ostalima. Poseduju kvalitet, ali moraju da to sve potvrde uz mnogo rada na terenu. Videćemo hoće li to biti odmah, za šest meseci ili godinu dana.

Nameće se zaključak da Čukarički ne bi smeo da ima problema ako bude usvojeno pravilo o dva „bonus“ igrača u startnih 11 od početka naredne sezone.

– Čukarički sa tim nema problem i to je mnogo dobra stvar za naš klub. Imam već šest-sedam igrača za koje mislim da mogu da odgovore zahtevima superligaških mečeva – istakao je Stanić.

Kadrovska situacija je za sada prilično dobra, bilo je samo sitnijih povreda, odnosno pošteda.

– Štoper Luka Subotić se razboleo i vratio se u Beograd, gde će nas sačekati i priključiti se treninzima. Poštedu je, takođe zbog prehlade, dobio analitičar Nikola Đokić. Manju povredu doživeo je Mitar Ergelaš, on će uskoro biti u pogonu. Miladina Stevanovića smo pustili na nekoliko dana da ode kući, dobio je treće dete, a svi smo u Čukaričkom velika porodica, on se već vratio i ponovo je sa nama.

Da li već razmišljate o startu Super lige i premijernom duelu na Banovom brdu protiv niškog Radničkog?

– Naravno, sve je usmereno ka tome. Već radimo neke analize, imaju novog trenera, nov stil igre, ali spremamo tu utakmicu kao i svaku drugu, do najsitnijih mogućih detalja. Uvek je početak težak, moramo da budemo pametni i koncentrisani, moramo da radimo stvari koje budemo vežbali.

Sportski direktor Vladimir Matijašević i tehničk direktor Goran Grkinić najavili su još pojačanja u prelaznom roku, koji će trajati prilično dugo, do 15. septembra.

– Na dobrom putu smo da nas uBeogradu sačeka levi bek, ali i da dovedemo jednog „vingera“, koji nam je neophodan zbog konkurencije, ali i stila igre. Ali, to je svakako posao direktora, oni rade odlično po tom pitanju. Ovo je specifičan deo sezone, u toku je prelazni rok i može da se desi da bude odlazaka, svakako da ima interesovanja za fudbalere Čukaričkog. Ako nas neko od igrača napusti, donosićemo odluke shodno tome.

Veliki broj ekipa neće na startu igrati mečeve na svojim terenima. Da to može da vam pravi dodatni problem?

– Svi ti tereni, posebno ovi novi, su vrhunski. To može samo da nam bude alibi za nešto, ali svakako je bolje igrati na dobrim terenima. A svakako da su takvi u Leskovcu, gde smo i mi sami igrali, Zaječaru, Loznici, ali siguran sam i Staroj Pazovi, Senti, Bačkoj Palanci, pominju se i Gornji Milanovac, Užice…

Gotovo sve ekipe su se prilično pojačale, da li stižete da ispratite dešavanja u redovima superligaških rivala?

– Rekao sam pred kraj prošlog prvenstva, mogu to i sada da ponovim, Super liga je po kvalitetu dosta napredovala. Verujem da će se i stanje terena poboljšati, te da će se nivo fudbala u Srbiji dodatno podići na taj način. Da ne nabrajam sad pojedinačno timove, svi su se dobro pojačali, čeka nas više nego ozbiljno takmičenje. Verujem da će se bar 50 odsto ekipa više boriti za sam vrh, ili makar ulazak u plej-of.

Gde je tu mesto Čukaričkom?

– Čukarički teži vrhu tabele, a to su planovi ekipe svih prethodnih godina, od toga nećemo odstupati, pa dokle stignemo.

Rezultat, uz forsiranje mladih igrača nikad nije lak zadatak za trenera?

– Apsolutno! Ali je i veliko zadovoljstvo raditi na taj način. Ovo je privatni klub, deca moraju da dobiju šansu, mi svi živimo od toga i to je takođe vrlo bitan deo cele priče – zaključio je Goran Stanić.

