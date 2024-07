VAŽAN IGRAČ BI MOGAO DA NAPUSTI ZVEZDU: Bivši klub želi da ga vrati, ali ponuda nije zadovoljila odgovorne sa Marakane!

Piter Olajinka mogao bi ovog leta da napusti Crvenu zvezdu, ali samo u slučaju da uprava kluba bude zadovoljna ponudom koja dođe u Ljutice Bogdana 1A.

Bivši klub Pitera Olajinke Slavija iz Praga kontaktirala je po završetku sezone Nigerijca, ali ih je on uputio na odgovorne na Marakani. Rukovodstvo crveno-belih saslušalo je Čehe i reklo da transfer može biti realizovan, uz cenu od 6.000.000 evra.

To je bilo previše novca za Slaviju iz Praga, pa su se povukli iz pregovora, ali su nastavili da održavaju kontakt sa Piterom Olajinkom i vrše tihi pritisak na njega. Česi odlično znaju da Olajinka ima kuću u Pragu i da njegova žena Jetunde želi da oni žive u tom gradu. To je karta na koju igraju čelnici Slavije. Plus, Olajinka je igrao pet godina u jednom od dva najveća praška kluba, tu stekao slavu i reputaciju.

Prema pisanju čeških medija Slavija iz Praga je ponudila Crvenoj zvezdi 2.000.000 evra za Nigerijca, što su na Marakani odbili. Prema saznanjima Kurira, dve strane bi mogle da se nađu na ceni od 4.000.000 evra, što bi bila zadovoljavajuća suma za šampiona Srbije.

Piter Olajinka vredno trenira i radi sa ekipom Crvene zvezde koja se nalazi na pripremama u Rusiji. Zbog povrede primicača krilni fudbaler nije igrao protiv Sočija (2:0) i Zenita (2:1), a pitanje je da li će biti i u protokolu za utakmicu protiv argentinskog Taljaresa u petak. Nije nezadovoljan, lepo mu je u Crvenoj zvezdi i Beogradu, a sa klubom ima ugovor do juna 2026. godine.

Međutim, nije tajna da bi supruga Olajinke volela da se oni porodično vrate u Prag. Opet, sa druge strane, fudbaler smatra da sa Crvenom zvezdom ima lepu priliku da ponovo igra u Ligi šampiona, ili makar u Ligi Evrope. Trenutno, Piter Olajinka lično i jeste i nije za odlazak iz Zvezde i povratak u Slaviju.

