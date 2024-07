KAPITEN ZLATNIH ORLIĆA POSETIO NAŠE DEVOJKE: Marko Pavlovski poželeo sreću srpskim damama u zemlji gde je Srbija osvojila Evropu

Ženska omladinska reprezentacija Srbije (WU19) ostvarila je veliki uspeh plasmanom među osam najboljih evropskih selekcija, ali izabranice selektorke Lidije Stojkanović žele korak više, korak dalje na predstojećem Prvenstvu Evrope koje se od 14. do 27. jula održava u Litvaniji.

Srbija se nalazi u grupi sa Francuskom, Engleskom i domaćinom Litvanijom, prvi duel na programu je 14. jula sa Francuskom (13,00), a pred odlazak u Litvaniju naše devojke nisu mogle da požele boljeg gosta.

U dogovoru sa selektorkom Lidijom Stojkanović u posetu je došao Marko Pavlovski, kapiten „zlatnih orlića“ koji su 2013. godine upravo u Litvaniji osvojili Evropu! Prijatno iznenađenje za devojke, pogotovo što Marko Pavlovski nije došao praznih ruku.

Svakoj igračici kapiten generacije koja je ispisala zlatne stranice našeg reprezentativnog fudbala, poklonio je primerak knjige „Svetski i evropski šampion“, štivo koje najbolje svedoči kako se postaje šampion.

Nekad Pavlovski, Mitrović, Maksimović, Veljković, Luković, Rajković, Sergej Milinković Savić, Ožegović, Gaćinović, Antić, Urošević…sutra možda Nina Matejić, Sara Stokić, Ema Aleksić, Sara Trbulin, Milica Gaković, Lejla Sinanović, Nađa Uvalin, Mina Matijević, Monja Jošić…Devojke, samo hrabro! Srećno!

„Želeo bih da se zahvalim selektorki Lidiji Stojkanović na pozivu, drago mi je da sam ovde i kao što ste rekli, u svemu ovome ima malo simbolike, tako da mi je drago da sam u mogućnosti da im poželim srećan put i mnogo uspeha u zemlji koja je mojoj generaciji donela mnogo radosti. Sam odlazak na Evropsko prvenstvo posle toliko godina predstavlja veliki uspeh, ali ja i svi mi, verujemo u njih. Nadam se da će napraviti dobra rezultat i daj Bože ponove naš uspeh. Devojke imaju tešku grupu, ali važno je da idu korak po korak. I mi smo otiši u Litvaniju kao autsajderi, ali verovali smo u sebe, radili maksimalno svakoga dana, jer to je put šampiona. Verujem da će i one slediti taj put i doći do trona. Zaista je mnogo simbolike u svemu, devojke će boraviti u istom gradu, u istom hotelu gde smo i mi bili. Rekao sam da je mnogo važno zajedništvo, dobra hemija u ekipi, to je ono što je nas vodilo do vrha. To je ključ uspeha, svako je važan, svaka od 20 igračica. Poznajem selektorku, znam i njen stručni štab, znam da će imati takvu atmosferu. Devojke imaju kvalitet, imaju pored sebe dobar stručni štab, ostaje im samo da veruju i maksimalno ozbiljno pristupe svakom meču na šampionatu“ rekao je Marko Pavlovski, kapiten generacije koju Srbija nikad neće zaboraviti.

