SUDIJSKI EKSPERT ZAGRMEO POSLE PLASMANA ENGLESKE U FINALE EP: Čovek je NEZNALICA - Srbomrzac iz VAR sobe mu kaže: Ako je penal...

Fudbalska reprezentacija Engleske plasirala se u finale Evropskog prvenstva, pošto je u Dortmundu u polufinalu pobedila Holandiju 2:1.

Holandija je povela golom koji je Ćavi Simons postigao u sedmom minutu, a izjednačio je Hari Kejn u 18. minutu iz jedanaesterca. Pobedu Engleskoj doneo je Oli Votkins u prvom minutu nadoknade vremena, samo 10 minuta pošto je na terenu zamenio Kejna.

foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Veliku prašinu podigao je penal koji je sviran Engleskoj u polufinalu Evropskog prvenstva, kada je arbitar Feliks Cvajer pokazao na belu tačku nakon duela u kaznenom prostoru koji su imali Hari Kejn i Denzel Damfris.

Ovu situaciju analizirao je i sudijski ekspert Dejan Nedić u emisiji na RTS.

"Obratio bih se Radetu Bogdanoviću, vidite ovu poziciju, ja ću tamo, a vi ovde. Šta ću ja ovde, sjajno ste analizirali sudije, a ja ću selektore. Ja bih se zadržao na jednom imenu. To je Bastion Dankert. To je ime čoveka koji je neznalica, koji se meča gde mu nije mesto, to je VAR sudija koji se umešao i uradio ono što ne sme. On sme da se umeša", obrazlagao je Nedić u jednom dahu, pa nastavio:

"Ovaj Cvajer znate kakva je njegova istorija, i šta se on meša. Nema kaznenog udarca, zašto? Kada je izvršen šut beli igrač je uleteo na nogu narandžastog. Da ga je udario pesnicom, onda bi se uključila VAR soba. Onaj Srbomrzac mu kaže, ako je penal moraš da daš i žuti karton. Pogledajte koliko dugo on to radi, vadi se pred Rosetijem, pred svima, daje žuti karton", zaključio je Dejan Nedić.

(Kurir sport)