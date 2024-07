"ON ZAISTA UNIŠTAVA FUDBAL" Kuman ZAGRMEO posle poraza od Engleske - žestoko je osuo paljbu po VAR tehnologiji!

Selektor fudbalske reprezentacije Holandije Ronald Kuman izrazio je nezadovoljstvo nakon poraza od Engleske u polufinalu Evropskog prvenstva.

Proslavljeni stručnjak tvrdi da je VAR sudija pogrešio kada je svirao penal protivničkoj ekipi nakon starta Damfriza nad Kejnom.

"Ako mene pitate to nije trebalo da bude penal", kazao je Kuman posle burne utakmice i dodao: "Kejn je šutnuo loptu i tada su im se kopačke dodirnule. Mislim da ne možemo da igramo fudbal normalno i to je zbog VAR-a. On zaista uništava fudbal".

Kurir sport

Bonus video:

00:16 Novi skandal na EURO 2024 zastava tzv Kosova ispred stadiona na kom igra Srbija